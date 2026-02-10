إيداع دعم حساب المواطن لشهر فبراير تفاصيل الدفعة 99 عدد المستفيدين ومتوسط الدعم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - دعم حساب المواطن شهدت الساعات الأولى من اليوم اهتمامًا واسعًا من المواطنين بعد إعلان إيداع دعم حساب المواطن، وجريدة لحظات نيوز تنقل التفاصيل الرسمية بالأرقام البرنامج واصل صرف الدعم الشهري للمستفيدين المكتملة طلباتهم، في خطوة تعكس استقرار آلية الصرف وانتظام الدفعات في هذا التقرير نوضح قيمة المبالغ المودعة، وعدد المستفيدين والتابعين، ونسبة الأسر التي شملها الدعم، إضافة إلى متوسط ما تحصل عليه الأسرة الواحدة المعلومات الواردة تعتمد على بيانات رسمية، وتقدم بصورة مبسطة تهم كل من ينتظر الإيداع أو يتابع تطورات البرنامج بشكل دوري دون أي مبالغة أو تهويل.

قيمة الدعم المودع اليوم وعدد المستفيدين في الدفعة التاسعة والتسعين

أعلن حساب المواطن عن إيداع 3 مليارات ريال مخصصة لدعم شهر فبراير، للمستفيدين الذين اكتملت طلباتهم واستوفوا شروط الاستحقاق وبلغ عدد المستفيدين والتابعين في الدفعة التاسعة والتسعين أكثر من 9.9 مليون شخص، وهو رقم يعكس استمرار شمول البرنامج لقطاع واسع من الأسر السعودية، مع الالتزام بالمواعيد المحددة للصرف دون تأخير يُذكر.

أبرز التفاصيل:

قيمة الإيداع 3 مليارات ريال.

الدفعة رقم 99.

أكثر من 9.9 مليون مستفيد وتابع.

الصرف شمل الطلبات المكتملة.

الإيداع تم في موعده.

المبالغ متاحة عبر الحسابات البنكية.

إجمالي ما صرفه حساب المواطن منذ إطلاقه وتعويضات الدفعات السابقة

أوضح عبدالله الهاجري مدير عام التواصل بالبرنامج، أن إجمالي ما دفعه حساب المواطن منذ انطلاقه تجاوز 268 مليار ريال ويتضمن هذا الرقم نحو 2.8 مليار ريال تم صرفها كتعويضات عن دفعات سابقة، في إطار معالجة فروقات الاستحقاق لبعض الحالات هذه الأرقام تعكس حجم الالتزام المالي المستمر، ودور البرنامج في دعم الأسر على المدى الطويل بصورة منتظمه.

أرقام مهمة:

إجمالي الصرف منذ البداية 268 مليار ريال.

تعويضات الدفعات السابقة 2.8 مليار ريال.

الصرف يتم بانتظام.

معالجة الحالات بأثر رجعي.

التزام مستمر بالدعم.

مراجعة دورية للبيانات.

نسبة المستفيدين ومتوسط دعم الأسرة في دفعة فبراير الحالية

بحسب البيانات الرسمية، حصل 73% من المستفيدين المؤهلين على الدعم في هذه الدفعة، وهي نسبة مستقرة مقارنة بالدفعات السابقة كما بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1472 ريالًا، مع اختلاف القيمة من أسرة لأخرى وفق الدخل وعدد التابعين هذه الأرقام توضح آلية الاحتساب، وتفسر سبب تفاوت مبالغ الدعم بين المستفيدين بشكل واضح وبسيط.

ملاحظات أساسية:

نسبة المستفيدين 73%.

متوسط دعم الأسرة 1472 ريالًا.

المبلغ يختلف حسب الحالة.

عدد التابعين عامل مؤثر.

تحديث البيانات ضروري.

المراجعة تتم بشكل دوري.

توزيع أرباب الأسر والتابعين ضمن مستفيدي حساب المواطن

أشار البرنامج إلى أن عدد أرباب الأسر المستفيدين في هذه الدفعة تجاوز مليوني رب أسرة، وهو ما يمثل نحو 86% من إجمالي المستفيدين في المقابل، بلغ عدد التابعين أكثر من 7.5 مليون مستفيد هذا التوزيع يعكس اعتماد البرنامج على الأسرة كوحدة أساسية في احتساب الدعم، مع مراعاة حجمها والتزاماتها المعيشية لضمان عدالة التوزيع بشكل أدق.

تفاصيل التوزيع:

أرباب الأسر أكثر من مليوني مستفيد.

نسبتهم 86%.

عدد التابعين 7.5 مليون.

الأسرة أساس الاحتساب.

العدالة معيار رئيسي.

التحقق من البيانات مستمر.

في النهاية، يؤكد إيداع دعم فبراير من حساب المواطن استمرار البرنامج في أداء دوره لدعم ملايين الأسر السعودية بانتظام وشفافية الاطلاع على أرقام الصرف ونسب الاستفادة يساعد المستفيدين على فهم قيمة الدعم وتوقيته بشكل أفضل يُنصح بتحديث البيانات أولًا بأول، ومتابعة الإعلانات الرسمية فقط مشاركة هذه المعلومات مع التابعين خطوة مفيده، فوضوح الدخل والدعم يسهم في تخطيط مالي أكثر استقرارًا خلال الأشهر المقبلة.