شاهد بالفيديو.. جمهور ولاعبو أم مغد الكاملين يحملون مدرب الفريق على الأعناق احتفالاً بالتأهل لدوري النخبة: (جندي معانا ما همانا)

حسم فريق أم مغد الكاملين, الصاعد حديثاً للدوري السوداني, الممتاز لكرة القدم, تأهله لدوري النخبة بعد فوزه على الأهلي الخرطوم. وحبسب رصد ومتابعة محرر موقع النييلين, فقد وثق مقطع فيديو متداول لإحتفالات لاعبو وجمهور الفريق بعد التأهل التاريخي للفريق. حيث حمل اللاعب مدربهم جندي نميري, على الأعناق بعد قيادته الفريق للتأهل, وهتف الجميع في لحظات فرح كبير: (جندي معانا ما همانا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

