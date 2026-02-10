والي القضارف يدشن معينات اصحاح البيئة بوزارة الصحة بالولاية

دشن والي القضارف المكلف الفريق الركن محمد احمد حسن، الاثنين، بساحة وزارة الصحة بالولاية بحضور مدير عام الوزارة د. أحمد الامين آدم وعدد من اعضاء حكومة الولاية دشن معينات اصحاح وصحة البيئة التي وصلت الى الولاية بدعم من وزارة الصحة، كما حظي الوالي بتكريم من عمال وزارة الصحة في اطار برنامج قيادات الوفاء والعطاء الذي نظمه العمال بالوزارة وشمل كذلك مدير عام وزارة الصحة ومدير عام وزارة المالية والقوى العاملة وعدد من العمال المثاليين بالصحة.

واكد الوالي لدى مخاطبته الفعالية ان عمال وزارة الصحة هم الاساس في العملية الصحية الوقائية والعلاجية والامن الصحي للمجتمع، مثمنا اسهاماتهم المقدرة في ذلك واضاف ان العمال من الشرائح التي تهتم بها حكومة الولاية وتعمل على تمكينهم من اداء واجباتهم، وقال ان معينات الاصحاح البيئي تعد إضافة حقيقية لمساعي الحكومة لمكافحة نواقل الأمراض وخفض نسب الإصابة بالامراض المتعلقة بتردي صحة البيئة.