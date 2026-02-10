الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - وفاة صاحبة أشهر فرح في الدراما المصرية “ناهد رشدي” وأبطال “لن أعيش في جلبان أبي” يشيعون جثمانها

حالة من الحزن تسيطر على الوسط الفني بعد الإعلان عن خبر وفاة الفنانة ناهد رشدي والتي عرفت بـ “صاحبة أشهر فرح في الدراما المصرية” بسبب دورها في مسلسل لن أعيش في جلباب أبي.

حيث شاركت ناهد رشدي في بطولة المسلسل بدور سنية وهي الابنة الأكبر لعبد الغفور البرعي.

والجدير بالذكر أن سبب وفاة ناهد رشدي يرجع إلى معاناتها مع المرض لسنوات طوال، وقد أعلنت ابنتها عن خبر وفاتها حيث كتبت دينا سعد بانتها: “لله ما أخذ ولله ما أعطى.. انتقلت والدتي حبيبتي ناهد رشدي إلى رحمة الله”.

وقد انهالت التعزيات من مشاهير الوسط النفي والجماهير ومحبي ناهد رشدي، كما حرص أشقاء “سنية” في لن أعيش في جلباب أبي على تشييع جثمانها، حيث حضرت الفنانة منال سلامة صاحبة دور “نوفا” في المسلسل، وكانت من أول الحاضرين لتشييع الجثمان، كما كانت من الأشخاص الذين يطمئنون على ناهد خلال مرضها.

كما حضر شقيقها بالمسلسل عبدالوهاب “الفنان محمد رياض” لتوديعها، على عكس الفنانة وفاء صادق التي قدمت دور بهيرة في المسلسل، والتي لم تتمكن من حضور تشييع الجثمان، واكتفت بنشر بوست على حسابها بأحد منصات التواصل الاجتماعي وقالت: “لسه حالًا بكتب لها كل سنة وأنتِ طيبة.. النهارده عيد ميلادها.. لا حول ولا قوة إلا بالله.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. ناهد رشدي في ذمة الله.. نسألكم الدعاء والفاتحة”.

غياب حنان ترك “نظيرة” عن جنازة ناهد رشدي والسبب؟!

أما عن اختها نظيره التي أدت دوره حنان ترك، فقد اختفت نهائيًا ولم تظهر كما لم تعلق على الأمر نظرًا لغيابها عن وسائل التواصل الاجتماعي.