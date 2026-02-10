100 ألف ريال قرض الأسرة للرجال والنساء والشروط الجديدة وكيفية التقديم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - يبحث كل من الرجال والنساء عن الحصول على تمويلات سريعة أجل تحقيق كافة احتياجاتهم وتسديد ديونهم، أ يعتبر بنك التنمية الاجتماعية واحد من أهم البنوك التي تقدم تمويلات سريعة إنه مميزات وإجراءات متميزة حيث يتيح قرض للأسرة بمبلغ 100,000 ريال سعودي، ويتيح العديد من الفرص التمويل ودعم مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة،أو الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود من أجل دعم الأسر السعودية.
شروط الحصول على تمويل الأسرة
هناك عدة شروط يجب الالتزام بها من أجل الموافقة على طلب القرض وهي:
- أن تكون المرأة معيلة لطفل واحد على الأقل.
- أن يكون أفراد الأسرة أكثر من فردين أو فردين.
- أن يكون دخل المتقدم بحد أقصى هو 12,500 ريال ولا يزيد عن ذلك.
- إجمالي راتب رب الأسرة يكون نصيب الفرد فيه لا يتخطى 3000 ريال سعودي.
- يكون عمر المرأة المهجورة يبدأ من 30 عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك.
- يقوم متاح لكل السيدات ومختلف أنواعهم للحصول على التمويل وتلك الفئة تتمثل في المطلقة والأرملة والزوجة المهجورة.
- أن يكون المتقدم عمره 70 سنة بحد أقصى لا يزيد عن ذلك.
- أن يمتلك المتقدم حساب فعال في أحد فروع البنوك السعودية.
- أن يكون المتقدم صاحب الجنسية السعودية ومقيم على أراضي المملكة.
طريقة التسجيل للحصول على القرض
هناك عدة خطوات يجب اتباعها من أجل التسجيل للحصول على القرض وهي الخطوات:
- أولا يتم الدخول على رابط الموقع الرسمي الخاص ببنك التنمية الاجتماعية من هنا
- يتم تسجيل الدخول عن طريق البوابة الخاصة بالنفاذ الوطني الموحد
- الضغط على أيقونة إضافة الطلب الجديد.
- يتم تحديد الطلب الخاص بالمتقدم على تمويل جديد.
- بعد ذلك يتم الضغط على كلمة نوع التمويل من ضمن منتجات الأفراد.
- يتم اختيار تمويل الأسرة هو موجود ضمن قائمة المنتجات.
- بعد ذلك يتم كتابة كافة البيانات المطلوبة.
- تحديد نظام القسط المطلوب وطريقة السداد من خلاله.
- إرسال كافة الأوراق والمستندات التي تفيد صحة البيانات.
- العمل على حفظ الطلب.
- ثم الضغط على أيقونة إرسال.