100 ألف ريال قرض الأسرة للرجال والنساء والشروط الجديدة وكيفية التقديم

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - يبحث كل من الرجال والنساء عن الحصول على تمويلات سريعة أجل تحقيق كافة احتياجاتهم وتسديد ديونهم، أ يعتبر بنك التنمية الاجتماعية واحد من أهم البنوك التي تقدم تمويلات سريعة إنه مميزات وإجراءات متميزة حيث يتيح قرض للأسرة بمبلغ 100,000 ريال سعودي، ويتيح العديد من الفرص التمويل ودعم مشروعات الأسر المنتجة والمشروعات الصغيرة،أو الأسر ذات الدخل المتوسط أو المحدود من أجل دعم الأسر السعودية.

شروط الحصول على تمويل الأسرة

هناك عدة شروط يجب الالتزام بها من أجل الموافقة على طلب القرض وهي:

أن تكون المرأة معيلة لطفل واحد على الأقل.

أن يكون أفراد الأسرة أكثر من فردين أو فردين.

أن يكون دخل المتقدم بحد أقصى هو 12,500 ريال ولا يزيد عن ذلك.

إجمالي راتب رب الأسرة يكون نصيب الفرد فيه لا يتخطى 3000 ريال سعودي.

يكون عمر المرأة المهجورة يبدأ من 30 عام بحد أدنى ولا يقل عن ذلك.

يقوم متاح لكل السيدات ومختلف أنواعهم للحصول على التمويل وتلك الفئة تتمثل في المطلقة والأرملة والزوجة المهجورة.

أن يكون المتقدم عمره 70 سنة بحد أقصى لا يزيد عن ذلك.

أن يمتلك المتقدم حساب فعال في أحد فروع البنوك السعودية.

أن يكون المتقدم صاحب الجنسية السعودية ومقيم على أراضي المملكة.

طريقة التسجيل للحصول على القرض

هناك عدة خطوات يجب اتباعها من أجل التسجيل للحصول على القرض وهي الخطوات: