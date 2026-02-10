تفقد الفريق شرطة حقوقي د/ سراج الدين منصور خالد مدير شرطة ولاية الخرطوم فرعية مباحث مكافحة سرقة السيارات للوقوف علي سير الآداء ومتلمسا المشاكل والعقبات التي تواجه سير العمل ووعد بتوفير جميع المتطلبات التي تعين الفرعية في آداء واجباتها علي الوجه الأكمل مدير شرطة ولاية الخرطوم أشاد بالانجازات الكبيرة التي حققتها لفرعية في استرداد المسروقات واسترداد عدد من المركبات المسروقة وأثنى سيادته على المهنية العالية والاحترافية في تسديد البلاغات الجنائية وضبط الجناة موجهًا بضرورة تكثيف العمل الميداني والمعلوماتي لخفض معدلات الجريمة وسرعة اكتشافها وتحقيق العملية الامنية بولاية الخرطوم.
وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن فرعية مباحث مكافحة سرقة السيارات نجحت موخرا في تسديد جملة من البلاغات الجنائية الخاصة بسرقة السيارات وإسترداد المسروقات بجانب تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية المتخصصة في سرقة السيارات وتزوير المستندات الرسمية .
المكتب الصحفي للشرطة
كانت هذه تفاصيل خبر مدير شرطة ولاية الخرطوم يتفقد فرعية مباحث مكافحة سرقة السيارات ويشيد بانجازاتها في تفكيك الشبكات الإجرامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.