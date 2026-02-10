الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - أجمل صور كورنيش جعيمة رأس تنورة من الأمور المهمة التي يحب الكثير التعرف إليها والاطلاع على ما توفره، واليوم عبر جريدة لحظات نيوز نقدم لكم أجمل الصور لكورنيش جمعية رأس تنورة، مع الإشارة إلى صور الكورنيش نفسه ونبذة من المعلومات عن تلك المنطقة.

أجمل صور كورنيش جعيمة رأس تنورة

فيما يلي نقدم لكم مجموعة متنوعة من أجمل الصور لكورنيش جعيمة:

في هذه الصورة يظهر الكورنيش مبلل بمياه الأمطار وعليه يوجد النخيل وهناك أماكن للتمشية وأخرى للجلوس.

أما في هذه الصورة فيظهر شكل ميناء جعيمة رأس تنورة، وهو من أكبر الموانئ التي تستقبل النفط في الشرق الأوسط.

في تلك الصورة يظهر الشاطئ بصورة مميزة من الأعلى وبجانبه ملاعب كرة القدم التي زينها اللون الأخضر.

شواطئ رأس التنورة

المملكة العربية السعودية تحرص طوال الوقت على تلبية احتياجات الفئات العمرية المختلفة من الزوار والشعب نفسه، وهذا في أي احتفالية أو أي مكان ترفيهي، ويوجد في جعيمة رأس تنورة أماكن مخصصة للأطفال، ويوجد بها الكثير من الألعاب الأمانة تمامًا بالإضافة إلى الاحتياجات الخاصة وتوفير الساحة من الألعاب المخصصة لهم.

إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية المقال الذي تعرفنا من خلاله على أجمل صور كورنيش جعيمة رأس تنورة الذي تعرض جمال الكورنيش وأبرز المعالم التي توجد حوله والتي يحبها الكثير من الناس.