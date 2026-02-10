- 1/2
الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:03 مساءً

تمويل سريع أون لاين عبر سلفة…تعرف على أسرع تمويل فوري في السعودية بدون كفيل أو تحويل راتب
في ظل التغيرات الكثيرة التي تحدث في الوقت الحالي والتغيرات الاقتصادية، لقد زادت الالتزامات المفروضة على الأسر والمواطنين ويحاول كل منهم الوصول إلى تمويل سريع يغطي الالتزامات الواقعة عليهم في أسرع وقت، ولعل أكثر الاحتياجات في موضوع التمويل هو أن يكون السداد بدون تحويل كامل للراتب وكذلك لا يتطلب وجود شخص ضامن وكفيل للمستفيد، وهذا ما قدمته منصة سلفة لعملائها من المواطنين والمقيمين في المملكة العربية السعودية، وكذلك أيضاً كان التمويل فوري من خلال خطوات معدودة جداً على الموقع الإلكتروني سلفة، وسوف نوفر للمواطنين الطريقة المناسبة لهم حتى يتم مساعدتهم على التمويل الشخصي المقدم من سلفة بطريقة فورية.
خطوات سحب تمويل فوري من سلفة 1447
أصبحت الآن منصة سلفة من أهم المنصات والذي حصلت على ثقة الجميع في أمور القروض والتمويلات الشخصية، وفي هذه الأوقات يتسارع الجميع للحصول على التمويل بطريقة عاجلة وفورية، وكذلك أضافت سلفة ميزة عدم الحاجة إلى تقديم أي أوراق تخص الضامن، وكذلك. تم التخلص من شرط تحويل الراتب، وكل هذه المميزات يمكن الاستفادة منها من خلال التقديم، للتقديم يتم اتباع جميع المراحل الإلكترونية التالية:
- يتم التقديم عبر تطبيقات سلفة التي أصبحت متوفرة على الهواتف المحمولة بجميع أنواع برامج التشغيل مثل الاندرويد وكذلك الأيفون.
- فإذا كان المتقدم يمتلك هاتف اندرويد يتم تثبيت التطبيق من هنا.
- أما إذا كان المتقدم على التمويل يمتلك هاتف آيفون يتم استخدام الرابط التالي لتحميل التطبيق سلفة من هنا.
- بعد تثبيت التطبيق يتم فتحه واختيار أيقونة تقديم تمويل شخصي فوري.
- يتم اختيار القيمة المحددة للقرض كما يرغب المتقدم، وكذلك تحديد المدة التي سيتم التسديد خلالها.
- فور اختيار ما سبق يتم إدخال كافة المعلومات الشخصية بطريقة صحيحة وبدون أي أخطاء.
- يتم رفع بعض الأوراق الهامة والتي تكون محددة على الموقع.
- فر الانتهاء يتم اختيار إرسال.
- يتم الانتظار حتى يتم الرد على الطلب بالقبول وبعد ذلك يتم اتخاذ إجراءات أخرى لإتمام عملية التسليم.
- وفي حالة التمويل الفوري يتم استلام المبلغ بإيداعه إلى حساب المواطن المتقدم الشخصي في أحد البنوك.