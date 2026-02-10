تحديث توقع سعر الذهب اليوم 10-02-2026

بدأ سعر الزوج بخسارة العزم الإيجابي بعد تسجيله لمستوى 203.65 ليتأثر بمحاولة خروج مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء مشكلا لبعض الموجات التصحيحية باقترابه حاليا من الدعم الأولي المستقر عند 202.25.

بالرغم من الثبات العام ضمن محاور القناة الصاعدة إلا أن استمرار تعرض السعر للضغوط السلبية قد يجبره على تفعيل السيناريو التصحيحي الهابط ليستهدف من خلاله لمستوى 201.15 و200.35, أما استئناف الارتفاع فإن ذلك يتطلب من السعر تقديم إغلاق إيجابي جديد فوق مستوى 203.20 ليسهل مهمة وصوله لمقاومة القناة الصاعدة الممتدة حاليا نحو 204.90.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 201.15 و 203.20

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بشكل تصحيحي