سعر Abbott Laboratories (ABT) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 10-02-2026

صعد سعر سهم Abbott Laboratories (ABT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشى هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 114.00$، ليستهدف مستوى الدعم 105.80$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط