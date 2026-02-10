- 1/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر Abbott Laboratories (ABT) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 10-02-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-02-10 12:50PM UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
صعد سعر سهم Abbott Laboratories (ABT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشى هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.
لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 114.00$، ليستهدف مستوى الدعم 105.80$.
توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط