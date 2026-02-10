الاقتصاد

سعر Abbott Laboratories (ABT) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 10-02-2026

0 نشر
0 تبليغ

  • سعر Abbott Laboratories (ABT) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 10-02-2026 1/2
  • سعر Abbott Laboratories (ABT) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 10-02-2026 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر Abbott Laboratories (ABT) يحاول تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط – توقعات اليوم – 10-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today

2026-02-10 12:50PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

صعد سعر سهم Abbott Laboratories (ABT) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، ولكن نلاحظ دخول تلك المؤشرات في مناطق تشبع شرائي مفرط مقارنة بحركة السعر، ما يشير إلى تلاشى هذا الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، وسط محاولاته تصحيح الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى القصير، في ظل استمرار الضغط السلبي نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الضغوط السلبية المحيطة به.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 114.00$، ليستهدف مستوى الدعم 105.80$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا