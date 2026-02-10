الاقتصاد

سعر سهم الكثيري (3008) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-10 00:43AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

تقدم سعر سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية (4005) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع السهم بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية اكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى الدعم 154.20 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 167.40 ريال.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد





محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

