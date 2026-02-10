سعر سهم الكثيري (3008) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 10-02-2026

تقدم سعر سهم الشركة الوطنية للرعاية الطبية (4005) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل، بالإضافة لاستمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وقد جاء ارتفاع السهم بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه حرية اكبر لتحقيق المزيد من المكاسب على المدى القريب.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة طيلة استقراره اعلى الدعم 154.20 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة 167.40 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد