ما هو رابط حجز تذاكر مهرجان ومعرض مكشات في الرياض وموعد المعرض 2026

شهدت المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً في العديد من المجالات المختلفة والترفيه في المهرجانات ومن أهم وأبرز المهرجانات المتنوعة هو مهرجان مكشات لمن يرغب المشاركة فيه نسخته الثالثة على التوالي يشمل 5 معارض متخصصه معينين بالمشاركة العود والعطورات العبايات اكسسوارات مطاعم كافيهات سبح وشنط أكلات شعبيه أسر منتجه أصحاب شركات الرحلات القهاوي والمشروبات، يهتم بالهوية السعودية والتراث السعودي، ويركز هذا العام على عدة عناصر مكشات، والقهوة السعودية، والمطبخ السعودي، والعود الأزرق.

ما هو موعد معرض مكشات في الرياض

يعود لنا معرض ومهرجان مكشات في الرياض للسنة الثالثة على التوالي:

يبدأ انطلاق المعرض يوم الأحد الموافق 7 من شهر يناير 2026 بمدينة الرياض، ويستمر حتى السبت 13 من شهر يناير 2026.

أسعار تذاكر معرض مكشات في الرياض تبدأ من 5.49 دولار أمريكي.

ما هي فعاليات مهرجان مكشات في الرياض في المملكة

يعد المهرجان استثنائياً حيث يشمل تنوع وثقافته المملكة العربية السعودية من حيث:

مكشات ويعرض لنا حب الطبيعية وروح المغامرة، حيث يقوم الزوار بأداء بعض التجارب والرحلات الفريدة في الرحلات والصيد، ولديهم الفرص في استكشاف أحدث المعدات والأجهزة والاحتياجات للرحلات الصحراوية.

القهوة السعودية حيث يأتي الزوار للاستمتاع في رحلة شيقة في عالم النكهات والروائح الأصلية في القهوة السعودية، حيث تقدم أصناف مختلفة وطرق تحضير تجربة متنوعه لمحبي القهوة كما يتم تنظيم بعض المسابقات القهوة للأطفال الذين يتراوح أعمارهم بين سن 12 عاماً وما فوق ذلك.

مطبخ السعودية يقوم بتوفير فرص استكشاف للزوار في عالم المطبخ السعودي التقليدي وتذوق الأطباق الفريدة التي تعكس الثقافة الغنية في المملكة العربية السعودية.

رابط حجز تذاكر مهرجان مكشات

يتم حجز تذكرة المهرجان من خلال عدة خطوات هي: