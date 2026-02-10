الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:03 صباحاً - يتبادر إلى أذهان العديد من الأفراد داخل المملكة العربية السعودية الكثير من التساؤلات بخصوص خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر رقم الهوية حتى يكون بإمكانهم رفع مستوى معيشتهم وتوفير متطلباتهم الأساسية لعيش حياة كريمة، لذا في هذا المقال نعرض لكم خطوات التسجيل على الضمان الاجتماعي المتطور مع ذكر الفئات المستحقة والشروط الواجب توافرها للتسجيل بشكل سليم.

نظام الضمان الاجتماعي المطور

الضمان الاجتماعي المطور هو عبارة عن نظام دعم مالي مُقدم للأشخاص المقيمين على أرض المملكة السعودية ذات الدخل المحدود.

ويعد الغرض من هذا النظام تخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة عن هياكل الأسر الأكثر احتياجا بالمملكة، وللتسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور عليك تطبيق عدد من الخطوات اليسيرة

خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر رقم الهوية 1447

لكي يتمكن الشخص من الاستفادة من الضمان الاجتماعي المتطور عليه اتباع الخطوات التالية، وهي:

الذهاب إلى الموقع الرئيسي لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية من هنا.

النقر على أيقونة الخدمات الإلكترونية.

الضغط على خيار الخدمات الإلكترونية الخاصة بالتنمية الاجتماعية.

كتابة كل المعلومات المطلوبة مثل رقم الهوية الوطنية ورقم الهاتف وتاريخ الميلاد وكلمة المرور.

إدخال الكود المائي ورمز التحقق الذي يتم إرساله على رقم الهاتف الذي تم تدوينه بشكل صحيح.

النقر بعد ذلك على أمر تسجيل الدخول.

النقر على أيقونة تأكيد، وذلك بعد استلام الرسالة.

انتقاء أمر معاش الضمان.

النقر على خانة الدخول للخدمة.

اختيار هيئة الضمان والفئة المناسبة.

إدخال البيانات المحددة واستكمالها بصورة سليمة.

الموافقة على كل الشروط والأحكام بعد التدقيق فيها بصورة جيدة للغاية.

تقديم كل الوثائق المطلوبة في المربع المحدد لها.

الدخول على نظام الضمان الاجتماعي المطور ومن ثم الضغط على أيقونة تقديم الطلب حتى يتم إرسال الطلب إلى الجهة المسئولة.

شروط التسجيل في نظام الضمان الاجتماعي المطور بالسعودية

لا يكون بمقدور كل الأشخاص المقيمة داخل المملكة العربية السعودية الانضمام إلى نظام الضمان الاجتماعي المطور، حيث يجب أن تتوافر في الأفراد الذين يرغبون في الانضمام لذلك النظام مجموعة من الشروط الضرورية ومن أهمها ما يلي:

أن يكون الفرد الراغب في التسجيل يمتلك جنسية سعودية ويقيم بالمملكة إقامة دائمة.

عدم امتلاك عقارات أو أصول لها قيمة مادية مرتفعة وباهظة.

أن يكون المتقدم من ذوي الدخل المحدود، فلابد من أن يكون الدخل أقل من المستوى المانع للضمان الحديث.

يجب الالتزام باستكمال المقتضيات والاحتياجات المتعلقة بالصحة والتعليم للأبناء.

لابد ألا يكون سن الشخص المتقدم للاستفادة من الدعم أقل من 18 عاما.

الطوائف الجديرة بالتسجيل في الضمان الاجتماعي المطور

هناك بعض الأشخاص هم المستحقين لنظام الضمان الاجتماعي المتطور وهم:

السيدة الأرملة أو المطلقة التي لا تمتلك جنسية سعودية ولكنها تمتلك أولادا لديهم جنسية سعودية.

السيدة السعودية المُطلقة من رجل غير سعودي.

المرأة الأرملة التي يكون بحوزتها بطاقة التنقل.

أولاد السيدة السعودية المطلقة أو الأرملة من رجل غير سعودي الجنسية.

الأفراد الذين لديهم إعاقة جسدية.

المواطنين الأيتام.

حالات سحب الضمان الاجتماعي المطور 1447

توجد بعض الحالات التي حذف الشخص من قوائم الضمان الاجتماعي المطور وهي كالتالي:

في حال إذا فارق الشخص المنتفع بالضمان الحياة.

في حال ما إذا ثبت تقديم بيانات غير سليمة.

كذلك عدم الالتزام بتجديد المعلومات والبيانات في الأوقات المعلن عنها.

في حال ما إذا تنازل الشخص عن الدعم الذي يُقدم إليه.

في نهاية مقالنا عن خطوات التسجيل في الضمان الاجتماعي المطور عبر رقم الهوية نكون قد قدمنا الطريقة الصحيحة للتسجيل فيه لجميع المقيمين داخل الأراضي السعودية مع ذكر الشروط والضوابط التي يتم بناء عليها قبول الشخص من عدمه في هذا البرنامج، بالإضافة إلى التطرق للحديث عن الفئات المستحقة لهذا الدعم وحالات سقوطه.