تعرف على كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:09 صباحاً - مكافأة نهاية الخدمة في السعودية تعد من حقوق العامل الأساسية علي صاحب العمل في حالة انتهاء عقد العمل، ولذلك نجد أن نظام العمل السعودي تضمن قواعد حساب المكافأة، وتعتبر أيضا من الأسئلة التي تتبادر إلى أذهان الكثير من العمال وأصحاب العمل عند إنهاء العمل أو التقاعد أو الاستقالة وفي هذا المقال سوف نوضح كيف يتم حساب المكافأة.

كيف يتم العمل على احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

حيث أوضحت السعودية وفقاً المادة الرابعة والثمانون من نظام العمل السعودي كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية إذا انتهت علاقة العمل وجب على صاحب العمل أن يدفع إلى العامل مكافأة عن المدة التي خدم بها وتحسب على أساس أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى، وأيضا يأخذ أجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية، ويتخذ الأجر الأخير أساساً لحساب المكافأة على فترة العمل الخاص به، ويستحق العامل مكافأة عن أجزاء السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل.

وإذا استقال العامل من عمله بإرادته، يستحق العامل في هذه الحالة ثلث المكافأة بعد خدمة لا تقل مدتها عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ويستحق ثلثيها إذا زادت مدة خدمة العامل على خمس سنوات متتالية ولم تبلغ عشر سنوات، ويستحق العامل المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

وفقاً المادة الخامسة والثمانون من نظام العمل في السعودية، استثناءً من ذلك تستحق المكافأة كاملة في حالة ترك العامل العمل نتيجة لقوة قاهرة خارجة عن إرادته، كما تستحقها العاملة إذا أنهت العقد خلال ستة أشهر من تاريخ عقد زواجها أو ثلاثة أشهر من تاريخ وضعها، وفقاً للمادة السابعة والثمانون من نظام العمل السعودي.

حالات عدم استحقاق العامل مكافأة نهاية الخدمة

لقد قام قانون العمل السعودي بتحديد بعض الحالات، التي يسقط فيها حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وتتمثل في التالي:

إذا قام العالم بالاعتداء على صاحب العمل أو أحد المسئولين.

عند قيام العامل بتصرف أو فعل خالف للشرف والأمانة.

إذا غاب العامل عن العمل 20 يوما دون إذن أو وجود أسباب مقنعة.

عدم التزام العامل بالقواعد والالتزامات المذكورة في عقد العمل المبرم بينه وبين صاحب العمل.

تعمد العام في تحميل الشركة خسائر.

استغلال العامل لمنصبه الوظيفي؛ من أجل تحقيق مصالح شخصية له.

في حالة إثبات ارتكاب العمل التزوير خلال أداء عمله.

في حالة إفشاء العامل لأسرار العمل الخاصة.

إذا كانت مدة خدمة العامل لا تتجاوز العامين.

في حالة الاستقالة قبل مضي عامين في الخدمة.

مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة

هل يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة عند الاستقالة؟ نعم، أكد قانون العمل السعودي على أحقية العامل المستقيل في الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وذلك تطبيقًا لما جاء في المادة 85 من نظام العمل التي توضح طريقة حساب نهاية الخدمة للعامل عند الاستقالة كما يلي:

إذا استقال العامل من وظيفته قبل مضي سنتين على خدمته في العمل، لا يستحق مكافأة نهاية الخدمة.

إذا قام العامل بالاستقالة من العمل بعد مرور سنتين متتاليتين من خدمته في العمل كحد أدنى وحتى 5 سنوات كحد أقصى، يحصل العامل على ثلث مكافأة نهاية الخدمة.

إذا استقال العامل من العمل بعد استمراره في العمل لمدة أكثر من 5 سنوات متواصلة ولم يبلغ 10 سنوات، استحق ثلثي المكافأة.

إذا قدم العامل استقالته بعد مضي 10 سنوات في خدمة العمل، يستحق المكافأة كاملة.

وفي نهاية مقالنا نكون قد تحدثنا عن كيف يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية وحالات عدم الاستحقاق.