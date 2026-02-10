بنك التنمية الاجتماعية يوضح ما هي فترة استلام السيارة ؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 صباحاً - إن بنك التسليف والادخار السعودي يمنح مركبة ممولة، وقد حدد فترة استلام السيارة من بنك التنمية الاجتماعية، والتي جاء عنها العديد من الاستفسارات من قبل المتقدمين على طلب قرض سيارة، لذا نتناول عبر موقع لحظات نيوز مدة كم موافقة بنك التنمية الاجتماعية، وأسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية.

فترة استلام السيارة من بنك التنمية الاجتماعية

إن بنك التسليف والادخار يقوم بتقديم العديد من الخدمات التمويلية المختلفة، ومن ضمن كثر الخدمات استخدامًا تمويل مركبة، والذي يستغرق مدة معينة لكي يتمكن من الحصول عليها، حيث إن تكون فترة استلام السيارة من بنك التنمية الاجتماعية أربع أيام كحد أقصى من تاريخ موافقة البنك على التمويل.

سيارات بنك التنمية الاجتماعية

إن تمويل السيارات واحد من ضمن أفضل برامج التمويل التي يتم تقديمها إلى عملاء بنك التسليف والادخار السعودي، وذلك لأنه يقدم خدمة السداد على فترات طويلة، وأيضًا يقدم أنواع مركبات رائعة يمكن تقديم التمويل عليها، والتي قد تم تحديدها من المسؤولين المعنيين في البنك، حيث إن تتمثل سيارات بنك التنمية الاجتماعية:

مركبة هيونداي ازيرا.

تويوتا فورتشنر.

سيارة هيونداي سنتافي.

هيونداي اتش 1.

نيسان التيما.

أسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية

إن بنك التنمية الاجتماعية واحد من أهم المؤسسات الموجودة في السعودية، وذلك لأنه يساعد المواطنين ويمدهم بالقروض التي تتناسب مع احتياجاتهم مثل تمويل السيارة، والذي يتميز بتوفير أسعار مناسبة لمختلف الفئات، حيث إن تتمثل أسعار سيارات بنك التنمية الاجتماعية تتراوح بين 68122 ريال سعودي إلى 103188 ريال، وتتمثل التفاصيل فيما يلي:

سعر سيارة تويوتا فورتشنر: 103188 ريال سعودي.

قيمة مركبة هيونداي سنتافي: 98255 ريال.

سعر سيارة نيسان التيما: 77911 ريال سعودي.

قيمة مركبة هيونداي ازيرا: 99988 ريال.

سعر سيارة تويوتا كامري: 68122 ريال سعودي.

إن في الختام قد عرضنا كافة التفاصيل عن تمويل السيارات في المملكة العربية السعودية المقدم من قبل بنك التنمية الاجتماعية، والوقت الذي يستغرقه المتقدم لاستلام المركبة، والأسعار المتفاوتة للسيارات المتاحة، وأنواعها المختلفة.