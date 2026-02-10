الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 صباحاً - لعشاق متابعة المباريات .. أفضل 10 كافيهات تعرض مباريات في مكة

إن مدينة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية تضم عدد كبير من المقاهي التي يمكن للمواطن متابعة مباريات كرة القدم فيها، والجدير بالذكر أنها توفر العديد من المشروبات الساخنة والباردة والأطباق الشهية بمختلف أنواعها، وتقوم بعرض مباريات الدوريات الدولية والمحلية وكذلك الدولية بالإضافة إلى كأس العالم والدوري السعودي الممتاز، ومن خلال السطور التالية نقدم لكم أشهر تلك المقاهي.

1- كافيه توتي

يعتبر هذا الكافيه من المقاهي الرائعة في مدينة مكة المكرمة، ومن خلال الآتي نعرض لكم أهم المعلومات الخاصة به:

عنوان الكافية: 2953 شارع أم المؤمنين زينب الهلالية، الشوقية، مكة 24351 6930، المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل: من 07:00 ص وحتى 12:00 م.

رقم الهاتف: 966500222512+.

2- كافية تكوة

كافية تكوة من الكافيهات المشهورة في مدينة مكة، ومن خلال الآتي نعرض لكم أهم البيانات الخاصة به:

عنوان الكافية: 7795، الشوقية، مكة 24351 2377، المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل: من 06:00 ص إلى 02:00 م.

رقم الهاتف: 966555578078+.

3- كافيه تشو

يعتبر كافية تشو من الكافيهات المميزة التي تقدم خدمة رائعة، نعرض لكم في الآتي أهم المعلومات عنه:

عنوان الكافية: 2720، الشوقية، مكة 24351 6669، 24351، المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل: من 07:00 ص إلى 02:00 م.

رقم الهاتف: 966551292200+.

4- كافيه ماما جميلة

من أفضل الكافيهات في مكة المكرمة ومن خلال ما يلي نقدم لكم تفاصيله:

عنوان الكافية: شارع عبد الله بن جبير، حي المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل: من 06:00 ص إلى 02:00 م، من 04:00 م إلى 12:00 ص.

رقم الهاتف: 966544330454+.

5- كافيه لاستوريا في الشوقية مكة

من بين أشهر الكافيهات في مكة وفيما يلي نقدم أهم المعلومات عنه:

عنوان الكافية: شارع إبراهيم الجفالي، العوالي، مكة 24372، مكة المملكة العربية السعودية.

‏أوقات العمل: 08:00 ص إلى 02:00 ص.

رقم الهاتف: 966566000529+.

6- كافيه قصيد الهيل في الشوقية مكة

يقدم هذا المقهى مستوى عالي من الخدمة، وإليكم في الآتي بعض المعلومات الهامة عنه:

عنوان الكافية: شارع الدكتور عبد القادر كوشك، الشوقية، مكة 24351، المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل: 07:00 ص إلى 01:00 ص.

رقم الهاتف: 966541813008+.

7- كافيه ام بي كوفي في الشوقية مكة

يعتبر من أفضل المقاهي التي تعرض مباريات، وإليكم أهم تفاصيله:

عنوان الكافية: شارع عبد الله بن عباس، الشوقية، مكة 24353، المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل: 07:00 ص إلى 02:00 ص.

رقم الهاتف: 966566456653+.

8- كافيه سيلفر كوفي في مكة الشوقية

نقدم لكم في الآتي أبرز المعلومات عن كافيه سيلفر كوفي:

عنوان الكافية: ولي العهد، مكة 24353، المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل: من 07:00 ص إلى 12:00 م، من 04:00 م إلى 12:00 ص.

رقم الهاتف: 966593825955+.

9- كافيه زيكا في مكة الشوقية

من خلال النقاط التالية نطرح لكم أهم المعلومات عن كافيه زيكا:

عنوان الكافية: ولي العهد، مكة 24353، المملكة العربية السعودية

‏أوقات العمل: من 06:30 ص إلى 12:00 ص.

رقم الهاتف: 966570056565+.

10- كافية ورد الكرز في مكة الشوقية

من خلال ما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن كافيه مكة ورد الكرز:

عنوان الكافية: الشوقية، مكة 24351، المملكة العربية السعودية.

مواعيد العمل: من 07:00 ص إلى 03:00 م، من 04:00 م إلى 12:00 ص.

إن المواطنين في المملكة العربية السعودية من مشجعي كرة القدم يرغبون في معرفة أفضل 10 كافيهات تعرض مباريات في مكة، حيث تضم مدينة مكة المكرمة على وجه التحديد عدد كبير من المقاهي التي تقدم أفضل وأجود أنواع الخدمة، حيث يعد من المهم الحصول على موقع مقهى مميز للاستمتاع بالمباريات.