لا تزال الفرصة متاحة!! بثلاث شروط فقط يمكنك الاستفادة من تمديد مهلة سداد المخالفات

أعلنت الإدارة العامة للمرور في السعودية عن استمرار فتح باب التقديم على طلب تمديد مهلة سداد المخالفات؛ وذلك في إطار تقديمها مهلة تصل إلى 90 يومًا على السداد على شرط تحقيق مجموعة من الضوابط لكي تتم الموافقة على الطلب، وهي ما تأتي على النحو الآتي:

لا بد أن يكون لطالب مهلة السداد هوية رقمية تم توثيقها بصورة فعلية في منصة أبشر.

من الضروري ألا يتم تقديم الطلب خلال فترة الـ 30 يومًا من تاريخ نزول المخالفة؛ وذلك لأن خلالها من الممكن تقديم طلب اعتراض عليها، ولكن يتم تقديمها مع انتهاء تلك الفترة.

يجب أن يتم تقديم الطلب خلال فترة لا تزيد عن 15 يومًا من تاريخ انتهاء مهلة الاعتراض.

طريقة تقديم طلب مهلة سداد المخالفات

بعد التأكد من استيفاء كافة الشروط سابقة الذكر حينها من الممكن تقديم الطلب للحصول على تمديد مهلة سداد المخالفات؛ وذلك باتباع الخطوات التالية: