طريقة تقديم طلب تجنيس للحصول على الجنسية السعودية عبر أبشر absher.sa

نظرا إلى كثرة الوافدين داخل المملكة السعودية، وأيضا كثرة عدد أبناء المواطنات السعوديات ومن أبناء أفراد أجانب، أتاحت المملكة إمكانية التجنيس للأفراد الراغبين في ذلك، وفي حالة توافر كافة الشروط التي حددتها المملكة سيتم تجنيس الفرد المقدم للطلب، كما نص قانون التجنيس على إمكانية المملكة في سحب الجنسية من الفرد الذي تم تجنيسه سابقا وذلك في حالة ارتكابه لإحدى الجرائم يتم تطبيق علبه إحدى العقوبات ومن ضمنها سحب الجنسية، وفي الفقرات التالية نوافيكم كيفية طلب تجنيس من خلال من منصة أبشر.

خطوات تقديم طلب التجنيس عبر منصة أبشر

يستطيع الفرد الراغب في تقديم طلب التجنيس اتباع الخطوات التالية، بهدف تقديم طلب للحصول على الجنسية السعودية، تابع النقاط التالية:

الخطوة الأولى وهي القيام بزيارة منصة أبشر الإلكترونية من خلال النقر هنا.

على الفرد القيام بالنقر على أبشر أفراد، وذلك من خلال كافة الخيارات.

ثم تأتي خطوة تسجيل الدخول داخل المنصة عن طريق تدوين اسم المستخدم ومن ثم كلمة المرور.

بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

عقب إتمام العملية السابقة سيتم فتح الموقع ومن ثم النقر على مربع خدماتي.

يجب القيام باختيار مربع حجز موعد.

على الفرد الراغب في التجنيس القيام بتحديد التاريخ المناسب من حيث اليوم والساعة، ومن ثم التأكيد.

يجب تقديم كافة الأسباب أثناء لحجز، على أن يتم كتابته لاحقا.

ما هي شروط الحصول على الجنسية السعودية

تم توضيح الشروط المتوفرة في الفرد الراغب في التجنيس: