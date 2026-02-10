الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 07:09 صباحاً - التأمينات الاجتماعية أعلنت عن الفئات المستثناة من نظام العمل المرن

أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أنه سيتم تسجيل العامل في نظام العمل المرن، وهذا أمر ضروري ليكون مشتركًا في نظام التأمينات الاجتماعية مباشرة ، يتم تسجيل العامل في منصة المرونة بعد اكتمال المدة المحددة، وتأكدت التأمينات الاجتماعية من أنه سيتم احتساب شهر الخدمة في نظام العمل المرن عند اكتمال حوالي 168 ساعة، وبالتالي يتم حساب الأجر بناءً على عدد الساعات التي يعملها المشترك، وفي الفترة الأخيرة.

أعلنت التأمينات الاجتماعية عبر الموقع الرسمي عن إمكانية للعامل العمل وفقًا لنظام العمل المرن، وفي هذه الحالة يعمل أكثر من صاحب العمل ، سيتم حساب خدمة شهر في فرع المعاشات بالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، يجب توفير شرط مجموع 168 ساعة بنظام العمل المرن ولا يمكن أن يكون عدد ساعات العمل في المنشأة أقل من 60 ساعة، ستتم حساب هذه الساعات كجزء من إجمالي الساعات المكملة للوفاء بشرط ال 168 ساعة، وهذا يعتبر أمراً ضرورياً من قبل التأمينات الاجتماعية، أكدت التأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن هناك فئات معينة لا يمكن تسجيلها في نظام العمل المرن، وتتضمن هذه الفئات الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 سنة أو أقل من 15 سنة، بالإضافة إلى الأشخاص الذين يختارون التسجيل مشتركين اختياريين.

الفئات المستثناة من نظام العمل المرن

أن يكون العمل الغير سعودي.

الموظف الحكومي.

صاحب المنشأة.

نظام تبادل المنافع

كل المشتركين الذين ينتمون إلى نظام التقاعد المدني ونظام التقاعد العسكري، بالإضافة إلى ذلك يتم توسيع فترات الانتساب السابقة داخل نظام التأمين الاجتماعي في المملكة العربية السعودية أو العكس.

هل يجوز الجمع بين المعاش التقاعدي أو التخصيص أو الراتب أو الأجر ؟

تم إعلان أنه ممنوع تجميع الدخل الناتج عن التحول أو التخصيص والراتب أو الأجر، ولا يسمح بذلك لأي شخص مستحق من المواطنين للفترات الزمنية المشمولة بالتحول أو التخصيص والراتب أو الأجر.

