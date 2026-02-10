الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 08:15 صباحاً - دعم صغار المواشي 1447 منصة دعم ريف

يبحث الكثير من الأشخاص عن دعم صغار المواشي 1447 منصة دعم ريفـ وهذا لأن المملكة العربية السعودية توفر الكثير من برامج الدعم المميزة لكل المواطنين، كما تساهم في تنمية المشاريع الصغيرة، وهذا من أجل راحة الشعب والنهوض باقتصاد الدولة، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن دعم صغار المواشي.

التسجيل في دعم صغار المواشي

توفر المملكة العربية السعودية برامج دعم مميزة لصغار المواشي، وحتى تتمكن من التسجيل في الدعم، عليك تتبع الخطوات التالية:

قم بالدخول إلى منصة نما الرسمية “من هنا“. انقر على تبويب أفراد. سوف تظهر أمامك كل الخدمات، اختر منها خدمات الدعم المالي. ثم قم بالضغط على برنامج دعم صغار مربي الماشية. انقر على طلب الخدمة. ثم عليك كتابة كل البيانات المطلوبة منك في الأماكن المخصصة لها. ادخل رقم الهوية ورمز المرور الخاص بك. تأكد من كتابة رقم حسابك البنكي. بعد التحقق من كل البيانات انقر على إرسال طلب. سوف تظهر أمامك كل الشروط والأحكام، عليك الموافقة عليها. بعد أن توافق على الشروط، انقر على إرسال الطلب مرة أخرى.

شروط الاستفادة من دعم صغار المواشي

هناك بعض الشروط التي من الضروري الالتزام بها حتى يتمكن المواطن الحصول على دعم صغار المواشي، وتلك الشروط هي:

يجب أن يكون المتقدم حاصل على جنسية المملكة العربية السعودية، أو يمتلك بطاقة تنقل.

لا يجب أن يمتلك المتقدم أي وظيفة في القطاع الخاص أو العام.

من الضروري ألا يكون المتقدم مسجون أو موقوف لأي سبب ما.

لا يجب أن يكون المتقدم مقيم في أي دار إيواء أو أي مركز.

يجب أن يكون المتقدم من التجار الصغار في تربية المواشي.

من ضمن الشروط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 عام.

يجب أن يكون المتقدم ملتزم بكل الشروط الصحية والفنية المعتمدة من قبل الوزارة.

من الضروري أن يكون المتقدم حاصل على البطاقة الصحية.

من أهم الشروط أن يمتلك المتقدم حساب بنكي مسجل باسمه وأن يكون نشط.

يعلى المتقدم رفع طلب الدعم على البوابة الإلكترونية الرسمية أو تطبيقات الهاتف الرائجة.

من الضروري أن يكون المتقدم مقيم داخل المملكة أثناء استلام الدعم.

حالات وقف دعم مربي المواشي

هناك بعض الحالات التي يتم فيها وقف دعم مربي المواشي، وتلك الحالات هي:

إذا تم إثبات أن المربي لا يلتزم بالشروط الموضوعة من قبل البرنامج والوزارة.

في حالة أن كان المربي عاجز وغير قادر على تربية الماشية.

إذا أراد صاحب الدعم التوقف عن العمل بنفسه.

في حالة أن كانت بيانات الشخص المتقدم غير صحيحة.

إذا توفي الشخص الحاصل على الدعم، يتم وقف الدعم في الحال.

من خلال تطرقنا للحديث عن دعم صغار المواشي 1447 منصة دعم ريف تعرفنا على الكثير من المعلومات حول برامج الدعم السعودية، كما تبين لنا أن الحكومة في المملكة العربية السعودية حريصة على توفير كافة الخدمات لكل مواطنيها، وهذا أكثر ما يميزها ويجعلها رائدة في الكثير من المجالات في الوطن العربي.