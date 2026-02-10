ما هي عقوبة عدم دفع رسوم المرافقين في السعودية والفئات المعفاة؟

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 09:03 صباحاً - قامت المملكة العربية السعودية بتوفير جميع الإجراءات بشكل إلكتروني واضح أمام المواطنين والمقيمين على أراضيها حتى لا يتخلف أحد عن إتمام الإجراءات الهامة على غرار دفع رسوم المرافقين القادمين من خارج المملكة.

عقوبة عدم دفع رسوم المرافقين في السعودية

هي تلك الغرامات التي تُفرض على المواطنين في حالة إغفالهم عن دفع الرسوم الخاصة بالمرافقين القادمين من الخارج، وهي مُجرد غرامات مالية لا تصل إلى درجة الحبس، وقيمة الغرامة مختلفة وفقًا للتأخر في دفع الرسوم مرة واحدة أو أكثر من مرة، وتأتي على النحو التالي:

من يتأخر في الدفع مرة واحدة تُفرض عليه غرامة 500 ريال سعودي.

من يتأخر في الدفع للمرة الثانية تُفرض عليه غرامة ألف ريال سعودي عن كل تأشيرة

بينما من يتأخر في الدفع للمرة الثالثة تُفرض عليه غرامة ألف ريال سعودي مع ترحيله خارج المملكة.

تكلفة رسوم المرافقين في السعودية

تُفرض العقوبة على كل من يتخلف عن دفع تلك الرسوم والتي مع مرور السنوات تغيرت، فبعد أن كانت 100 ريال سعودي فقط في الأعوام المنصرمة، باتت 400 ريال سعودي في عامنا الحالي 2026م، على أن يكون الدفع بشكل شهري كرسوم على كل مرافق.

الفئات المعفاة من رسوم المرفقين في السعودية

قامت الحكومة السعودية بتوضيح بعض الفئات المعفاة من دفع رسوم المرافقين مقابل الدخول إلى أراضيها، وهو ما أكدت عليه وزارة الجوازات في المملكة عن إنزال العقوبة عن تلك الفئات وهي:

النساء في العمل المنزلي.

السعوديات الأرامل وما إن كنَّ يمتلكن أطفالًا.

الشباب الأقل من 18 عام.

حاملي الجنسية الفلسطينية.

حاملي الجنسية التركستانية.

المقيمين في اتحاد ميانمار.

الحاصلين على تدريبات عسكرية في المملكة.

الشركات الناشئة، والتي لا تزيد قوة عملها عن 4 أفراد.

الطلاب ممن حصلوا على منح من الجامعات السعودية.

زوجة المقيم على أراضي المملكة.

النساء من غير المتزوجات.

ساعدت المملكة العربية السعودية على جذب كثير من السياح بما يعود بالنفع على الاقتصاد السعودي من خلال توضيح بعض الإجراءات ذات الصلة بالمرافقين القادمين من الخارج.