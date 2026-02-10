الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 10:09 صباحاً - تنتهي اليوم | عروض العثيم السعودية المميزة بخصومات كبيرة.. حتى 22 أكتوبر 2026

تقدم سلسلة أسواق العثيم السعودية مجموعة من العروض المُذهلة التي تضم تخفيضات كبيرة على المنتجات الغذائية الأساسية.

مما يُتيح للعملاء فرصة التوفير الكبير عند شراء احتياجاتهم اليومية، هذه العروض تستمر من يوم الأربعاء 16 أكتوبر 2026 الموافق 13 ربيع الثاني 1447 هـ، وحتى اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2026.

«هتوفر يعنى هتوفر».. أسواق العثيم السعودية بتخفيضات كبرى

لا تفوتوا فرصة الاستفادة من العروض الرائعة في العثيم السعودية، فهي متاحة حتى اليوم 22 أكتوبر فقط.

تقدم أسواق العثيم السعودية ضمن تخفيضاتها صدور دجاج دو طريه 2 كيلو جرام بسعر 42.95 ريال سعودي بدلًا من 52.95 ريال، توفير كبير على منتج عالي الجودة.

ساديا دجاج بروستد هالابينو 750 جرام بسعر 22.95 ريال سعودي بدلًا من 32.50 ريال، لتجربة نكهة مميزة من البروستد.

كذلك ساديا أفخاذ دجاج غليظة أو أجنحة دجاج وزن 900 جرام بسعر 10.95 ريال سعودي للطبق، مثالية لتحضير وجبات شهية.

لحم خروف بربري بالعظم بسعر 48.95 ريال سعودي للكيلو، للحصول على لحم عالي الجودة لوجبات العشاء الفاخرة.

تونة قودي خفيف 185 جرام (عرض عبوتين) بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 17.90 ريال، مثالية لوجبة سريعة وصحية.

رويال دجاج مسحب حار 750 جرام متوفر بسعر 17.95 ريال سعودي بدلًا من 23.95 ريال، لإضافة لمسة حارة إلى وجباتك.

زيت هالي مطور طبخ وقلي 1.5 لتر بسعر 10.95 ريال سعودي بدلًا من 19.50 ريال، توفير كبير على زيت الطهي.