الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - خطوات تسجيل منصة مساند السعودية لاستقدام العمالة المنزلية

طريقة التسجيل في منصة مساند لاستقدام العمالة المنزلية بالمملكة، حيث تعتبر منصة مساند إحدى أهم المنصات التي أطلقتها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والتي تهدف إلى الاهتمام بشؤون العمالة المنزلية على مختلف الجوانب، وتقوم المنصة بحفظ الحقوق الخاصة بكل الفئات سواء صاحب العمل أو العمال الموجودين لديه ولهذا يجب على كافة المواطنين السعوديين الذين يرغبون في استقدام عمالة منزلية أن يقوموا بالتسجيل على منصة مساند؛ وذلك لمحاولة إتمام هذا الأمر بشكل رسمي وقانوني.

كيفية التسجيل في منصة مساند لاستقدام العمالة المنزلية

أوضحت الحكومة السعودية بعض الخطوات التي من الضروري أن تتم ليتمكن المواطن من التسجيل على مساند؛ وهي:

أدخل إلى الحساب الخاص بك على منصة أبشر؛ من خلال كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور.

انقر على الرابط الخاص بمنصة مساند.

اختر تسجيل جديد.

عليك كتابة كافة البيانات الشخصية الخاصة بك في الخانات الموجودة أمامك.

يتم كتابة رقم الهوية الوطنية للسعوديين بينما يكتب المقيمين بها رقم إقامتهم.

أدخل رقم الهاتف وقم بالنقر على التالي.

سيتم إرسال إلى هاتفك رسالة تحتوي على رمز المرور؛ فقم بكتابته في الحقل المخصص له.

عليك تسجيل دخولك مرة أخرى باستخدام البريد الإلكتروني؛ وتعد تلك الخطوة هامة لتنشيط حسابك.

حيث ستصلك رسالة عبر البريد بها رابط فقم بالضغط عليه لتنشيط الحساب.

أسعار الاستقدام بمنصة مساند

قامت منصة مساند بتوضيح الأسعار التي يتم بها استقدام العمال المنزليين من مختلف دول العالم؛ ويوجد هناك تباين واضح في الأسعار وذلك تبعًا لجنسية العامل ووظيفته؛ وإليكم الأسعار:

السائق الخاص: تم إقرار له مبلغ يبدأ 500 ريال وحتى 1300.

الممرضة المنزلية: يبدأ راتبها من 8500 إلى 20000 ريال.

الطباخ: يتم دفع له من 380 وحتى 14000 ريال.

العمالة المنزلية من الذكور: تم تحديد لهم مبلغ بين الـ 450 وحتى 12000 ريال.

العمالة المنزلية من السيدات: تم تقرير لهم راتب بين الـ 7500 وحتى 19000 ريال.

وفرت منصة مساند عدد كبير من الخدمات للمواطنين من أهمها إمكانية الحصول على تأشيرة عمل خاصة بالعمالة المنزلية؛ وطرح لك أفضل المكاتب في محيطك التي يمكنك التعامل معها للحصول على عمالة؛ كما تسمح لك بالاطلاع على جنسيات العمال التي يتم السماح باستقدامهم والتعرف على مختلف الأسعار والعروض التي تقدمها المكاتب المختصة بالمجال.