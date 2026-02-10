الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 11:15 صباحاً - يمكنك التعرف على شروط الحصول على تمويل فوري وسريع بدون تحويل راتب 2026 سلفة فتلك الخدمة من الخدمات الميسرة للأفراد حيث يمكن الحصول على مبلغ تمويل بشكل سهل وسريع لسد حاجاتهم، وذلك يرجع لسرعة موافقة الجهة المختصة عليه لاستخدامها تقنية التقييم السريع والتحليل.

شروط الحصول على تمويل فوري وسريع بدون تحويل راتب 2026 سلفة

مثلما أتاحت منصة سلفة الحصول على تمويل سريع فإنها حددت بعض الشروط التي يجب انطباقها على المتقدم وهي كالآتي:

يحمل المتقدم الجنسية السعودية.

عمر المتقدم يتراوح ما بين 23 حتى 30 عام.

مدة عمل المتقدم يجب أن تبلغ 3 شهور أو اكثر وذلك في القطاع الحكومي أما القطاع الخاص فيجب أن تبلغ 6 أشهر أو أكثر.

يشترط أيضا بلوغ الحد الأدنى لدخل المتقدم 5000 ريال سعودي شهريا وذلك بالنسبة للقطاع الخاص.

أما عن القطاع العام فإن الحد الأدنى للدخل الشهري يجب أن يصل إلى 10000 ريال سعودي.

مميزات التمويل في سلفة 1447

لم يقتصر الأمر على حصول الفرد على التمويل بشكل سهل وسريع بل ويعود عليه بعض المميزات التي تتضمن التالي:

هذا التمويل يتوافق تماما مع أحكام شريعتنا الإسلامية.

كما أنه يتم تسديده على فترات مرتبة.

يتم من خلاله الإيداع السريع.

مبلغ التمويل الذي يتم الحصول عليه من منصة سلفة

يتم تقديم مبلغ التمويل على حسب البيانات والمعلومات التي يقدمها صاحب الطلب وأيضا التعرف على إذا كان مؤهل للحصول على الطلب أم غير مؤهل.

ولكن بصورة عامة يمكن الحصول على مبلغ تمويل سريع من منصة سلفة يبدأ من 1000 حتى 10000 ريال سعودي.

طريقة تسديد التمويل الشخصي 1447 من منصة سلفة

بعد الحصول على هذا التمويل يتم سداده شهريا حيث مع اقتراب وقت التسديد يتم تواصل منصة سلفة مع المتقدم.

حيث تذكره باقتراب موعد التسديد عبر الرسائل عبر الجوال أو من خلال البريد الإلكتروني، وغيره.

رابط تحميل تطبيق سلفة بالمملكة

يمكنك تحميل تطبيق سلفة من خلال أجهزة الأندرويد من هنا، بينما يمكن تحميله من أجهزة الآيفون من هنا.

إلى هنا نكون انتهينا من مقال شروط الحصول على تمويل فوري وسريع بدون تحويل راتب 2026 سلفة ونتمنى لكل مهتم بالحصول على التمويل الإفادة الكاملة.