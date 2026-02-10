الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 12:03 مساءً - ما هي عيوب وأضرار استخدام تطبيقات VPN والفوائد العائدة

حرصت الجهات المعنية على فرض عقوبات محددة على استخدام vpn، لأن استخدام هذه التطبيقات يعتبر من الإجراءات التي يتم القيام بها عند استخدام شبكات الإنترنت وخاصة الشبكات العامة، ولا يجوز فعل هذا الأمر إلا من قبل الجهات الحكومية أو الجهات الرسمية، ولا يحق للأشخاص العاديين إخفاء بياناتهم في حال استخدام الشبكات، وذلك لأنه يساعد في ارتكاب الجرائم المعاقب عليها.

عقوبات استخدام VPN

فرضت الجهات الحكومية عقوبات على كل مستخدمي التطبيقات التي تقوم بإخفاء الهوية، وكانت كالتالي:

عقوبة مالية تصل إلى نصف مليون ريال سعودي.

عقوبة الحبس.

فوائد استخدام تطبيقات vpn

على الرغم من الضرر الجسيم الذي تلحقه هذه التطبيقات بالدولة، إلا أن لها بعض الفوائد من استخدامها، لذا يجب تقنين استخدامها لتجنب الضرر والاستفادة منها.

يعد تشفير vpn آمنًا جدًا، وذلك لأنه يعمل على تشفير البيانات بشكل قوي، مما يجعل أمر الاختراق يكاد يكون مستحيلًا، فقد يستغرق عدة سنوات للتخلص من الشفرة التي وضعت بواسطة هذا البرنامج.

كما تقوم تلك التطبيقات بمنع الهجوم المكثف، لتصبح كل البيانات في حماية من أي اختراق.

كما أنها تجعل الوصول إلى الموقع الجغرافي الخاص بالمستخدم في غاية الصعوبة بسبب الاخفاء التام لموقعه.

يستطيع المستخدم لهذه التطبيقات عدم تسجيل أي نشاط يقوم به، مما يجعل لديه القدرة على إخفاء الكثير من الأمور بشكل مستمر.

أضرار استخدام vpn للمستخدمين

لم تقتصر أضرار تطبيقات vpn على العقوبة فقط، بل إنها أيضًا تضر مستخدميها حتى في حال عدم إكتشاف الجهات المعنية لهذا الاستخدام غير القانوني، حيث تستطيع الشركة المالكة للبرنامج القيام بالعديد من الإجراءات دون علم المستخدم، مثل:

التنصت على الأجهزة المستخدمة للتطبيق.

التعرف على كل كلمات المرور الموجودة على الهاتف.

الوصول إلى كل الصور والفيديوهات المتواجدة على الهاتف.

تكون كل البيانات الشخصية لدى الشركة المالكة للتطبيق.

عيوب استخدام تطبيقات VPN

بعيدًا عن أضرار الاستخدام السابقة فثمة عدد من العيوب التي تؤثر وتقلل من جودة الاتصال بالإنترنت، ألا وهي:

يصبح الاتصال بالإنترنت بطيء.

عدم استطاعة الدخول إلى بعض المواقع التي تمنع استخدام vpn.

الخوادم المميزة منها ذات تكلفة عالية.

وغلظت الدولة عقوبات استخدام هذه التطبيقات، سواء المالية منها أو الحبس، لأن هذا الأمر يعد مساسًا بالأمن القومي للمملكة السعودية، وتكون الهيئة المسئولة عن متابعة هذه الجرائم ومحاربتها هي وزارة الداخلية، قسم مكافحة الجرائم.