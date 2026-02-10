الاقتصاد

تحديث توقع سعر البتكوين اليوم 10-02-2026

2026-02-10 10:53AM UTC

بدأ سعر الذهب (GOLD) في التعافي على مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع مكاسبه اللحظية، في ظل استقرار تداولاته اعلى الدعم النفسي 5,000$، ومستفيداً من الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.

