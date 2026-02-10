تكنولوجيا: ChatGPT يبدأ عرض الإعلانات لمستخدمي الخطط المجانية وGo في الولايات المتحدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أعلنت OpenAI، عبر تدوينة رسمية، بدء اختبار عرض الإعلانات داخل ChatGPT لمستخدمي الخطط المجانية وGo في الولايات المتحدة. ويقتصر ظهور الإعلانات على المستخدمين البالغين المسجّلين فقط، في حين لن يشاهدها المستخدمون دون 18 عامًا.

وفي المقابل، أكدت الشركة عدم عرض أي إعلانات على مشتركي Plus وPro وBusiness وEnterprise وEducation، كما شددت على أن الإعلانات لن تؤثر بأي شكل على إجابات ChatGPT أو محتوى المحادثات.

ومن جهة أخرى، أتاحت OpenAI لمستخدمي النسخة المجانية خيار تعطيل الإعلانات، إلا أن هذا الخيار سيقابله تقليص في عدد الرسائل المجانية المتاحة. وستظهر الإعلانات داخل المحادثات بعلامة واضحة تحمل كلمة Sponsored، وبشكل منفصل تمامًا عن ردود ChatGPT.

وبحسب ما أوضحته الشركة، سيعتمد عرض الإعلانات على موضوعات المحادثات الحالية، والمحادثات السابقة، وطريقة تفاعل المستخدم مع الإعلانات.

ومع ذلك، سيقتصر ما يحصل عليه المعلنون على بيانات تتعلق بالتفاعل مع الإعلان فقط، دون مشاركة سجل الدردشات أو الذكريات أو أي معلومات شخصية.

كما أكدت OpenAI عدم عرض الإعلانات داخل المحادثات المتعلقة بالصحة، أو الصحة النفسية، أو السياسة. إضافة إلى ذلك، سيتمتع المستخدمون بتحكم كامل في الإعلانات المعروضة، بما يشمل إخفاء إعلانات معينة، وتقديم ملاحظات، ومعرفة سبب ظهور الإعلان، وحذف بيانات الإعلانات، وتخصيص تفضيلات الإعلانات.

المصدر