تكنولوجيا: واتساب ويب يحصل أخيرًا على دعم مكالمات الصوت والفيديو

منذ إطلاق واتساب ويب عام 2015، ظل إصدار المتصفح يفتقر إلى دعم مكالمات الصوت والفيديو، إلا أن هذا الوضع على وشك أن يتغير. إذ بدأ برنامج واتساب ويب التجريبي في طرح ميزة إجراء مكالمات صوتية ومرئية للمستخدمين.

حاليًا، تتوفر الميزة بشكل تدريجي لمشتركي النسخة التجريبية، وتعمل فقط مع المكالمات الفردية بين شخصين. بالإضافة إلى ذلك، تتيح المكالمات إمكانية مشاركة الشاشة أثناء الاتصال.

في المقابل، يُتوقع أن تصل مكالمات المجموعات في مرحلة لاحقة، مع دعم يصل إلى 32 مشاركًا في المكالمة الواحدة. كما تشير التقارير إلى أن روابط المكالمات وجدولة الاتصالات ستُطرح أيضًا بشكل تدريجي.

وتعتمد مكالمات واتساب ويب على تشفير شامل تلقائي من الطرف إلى الطرف باستخدام بروتوكول Signal، ما يضمن مستوى عالٍ من الخصوصية والأمان للمستخدمين.

