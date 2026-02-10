الاقتصاد

سعر سهم ألفابيت (GOOG) يتلقى دعماً إيجابياً – توقعات اليوم – 10-12-2025

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-10 12:51PM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

ارتفع سعر سهم ENPHASE ENERGY, INC (ENPH) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل داعم لهذا المسار، مع استمرار الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يضاعف من الزخم الإيجابي المحيط بالسهم، خاصة مع توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 42.60$، ليستهدف أولى مستويات المقاومة عند سعر 54.45$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

