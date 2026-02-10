الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 05:16 مساءً - أفضل مناطق التزلج على الرمال السعودية مغامرات شتوية

هناك مناطق التزلج على الرمال في السعودية التي يحلم البعض بزيارتها لتجربة المغامرات المجنونة التي تستحق الاهتمام. تتميز هذه المناطق بالإثارة والفعاليات المثيرة التي تضفي روح السعادة على الأفراد وتجعلهم يشعرون بتجربة فريدة حيث يشعرون وكأنهم يحلقون بين السحب المهاجرة، حيث تمتاز المملكة السعودية بتشكيلات صحراوية وكثبان رملية عريضة، مما يجعلها في صدارة الدول التي تشتهر برحلات السفاري وسباقات السيارات الرباعية الدفع، وسنذكر لكم أفضل الأماكن عبر موقعنا “لحظات نيوز“.

أجمل أماكن التزلج على الرمال في السعودية

ها هو مؤشر لأفضل أماكن التزلج على الرمال التي يمكنك الاستمتاع بها لتجربة رحلة استثنائية في مناظر طبيعية رملية فريدة من نوعها تلفت الانتباه، وتتيح لك هذه المناطق فرصة التخييم في جو مثالي، ومن بين هذه المناطق:

1- منطقة صحاري الثمامة بالرياض

هي تتنافس مع باقي نظيراتها في استمرارها على مساحات واسعة تناسب الرحلات الطويلة.

بالإضافة إلى أنها مناسبة للمشاركة في سباقات رملية متنوعة لإضافة المزيد من السعادة.

2- صحاري الكوبري الميت

يحاط به مجموعة من التلال الرملية العديدة التي تمتد على مساحة واسعة.

مما يتيح فرصة ممتعة لاستكشاف رمالها الكثيفة.

هذه المنطقة تقع في نقطة تلاقي لمسار مدينة جدة الصحراوية.

3- صحراء نفود أم الدباب

تقع هذه الصحراء في مدينة القصيم بجوار صحارى الكربوس في منطقة الجازان.

هناك أيضًا منطقة صحارى الأحساء ورمال نفود قنا في الحائل.

ربما توفر هذه المناطق رحلات تجربة في قلبها نوعًا من التحدي.

إن كان هناك قليلًا من الخطر، يجب عليك اتخاذ إجراءات السلامة لضمان حمايتك أثناء الرحلة في الكثبان الرملية.

لوازم خاصة بالتزلج على الرمال

في حال قررت الانطلاق في مغامرة مثيرة في أعماق صحاري المملكة، يجب عليك تجهيز مجموعة من الأدوات الضروريةومنها: