تحديث توقع سعر الفضة اليوم 10-02-2026

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-10 05:43AM UTC

تفاعل سعر المؤشر مجددا مع سلبية مؤشر ستوكاستيك لنلاحظ تشكيله لتداولات سلبية جديدة بتسلله حاليا نحو 96.70 ليبتعد بذلك عن الحاجز المستقر قرب 97.30.

 

نتوقع تقديم السعر حاليا لبعض الموجات السلبية الإضافية ليحاول استهداف مستوى 96.40 وبحال ثباته فوق هذا العائق قد ينجح بتجديد المحاولات الصاعدة ليستهدف بشكل أولي لمستوى 97.20 وصولا نحو 97.55, أما الاستقرار دون 96.45 سيؤكد ذلك استسلامه للسيناريو السلبي لننتظر استهدافه لمحطات سلبية إضافية قد تبدأ من 96.05 و95.65 على التوالي.

 

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 96.50 و 97.20

 

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات 96.40

