تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-02-2026

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 10-02-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-02-10 10:53AM UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

بدأ سعر الذهب (GOLD) في التعافي على مستوياته اللحظية الأخيرة، بعدما تمكن من تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، ما يمنحه قدرة أكبر على توسيع مكاسبه اللحظية، في ظل استقرار تداولاته اعلى الدعم النفسي 5,000$، ومستفيداً من الضغط الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، بالإضافة لتحركاته بمحاذاة خط اتجاه فرعي صاعد على المدى القصير.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

