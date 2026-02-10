توقعات طقس اليوم السعودية اليوم: شمس ساطعة وغيوم متفرقة

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 01:09 مساءً - طقس اليوم

توقعات طقس السعودية اليوم نتعرف عليها بشكل مفصل من خلال موقع لحظات نيوز، حيث يهتم العديد من الأفراد في المملكة العربية السعودية بالتعرف على آخر وأحدث تطورات وتوقعات الطقس خلال الفترة الحالية نظرًا لحدوث الكثير من التغييرات الجوية الناتجة عن تغير الفصول.

المدينة العظمى الصغرى الرطوبة المتوقعة أهم الظواهر الجوية مكة 35 24 85 أمطار غزيرة المدينة المنورة 33 23 75 امطار متوسطة الرياض 30 20 80 أمطار غزيرة جدة 36 26 75 سحب رعدية ممطرة الدمام 32 21 90 أمطار رعدية أبها 24 10 90 أمطار غزيرة

توقعات طقس السعودية اليوم

من الجدير بالذكر أن المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية قد توقع من خلال تقريره لحالة الطقس لهذا اليوم استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة والتي من المتوقع أن تؤدي إلى جريان السيول المصحوبة برياح نشطة بالإضافة إلى زخات من البرد.

توقعات بجريان السيول

في إطار التعرف على توقعات طقس السعودية اليوم الموافق 4 من شهر نوفمبر الجاري لعام 2026 ميلاديًا، تشمل حالة من جريان السيول على أجزاء من مناطق “الشرقية، الرياض، القصيم، حائل، تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، الباحة، عسير وجازان”.

إلى جانب توقعات بتكون ضباب على أجزاء من هذه المناطق، كما أشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم في الساعة وهذا على الجزء الشمالي والأوسط.

وجنوبية غربية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-45 كم في الساعة على الجزء الجنوبي، كما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من 60 كم في الساعة إلى جانب تكون مجموعة من السحب الرعدية الممطرة.

حالة الموج في البحر الأحمر

من الجدير بالذكر أن حالة الموج من المقرر أن ترتفع من متر إلى متر ونصف يصل إلى أعلى من مترين ونصف، إلى جانب تكون بعض السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر تكون خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج مع تكون مجموعة من السحب الرعدية الممطرة كذلك.

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم في الساعة، والتي يمكن أن تصل إلى أكثر من 50 كم ف الساعة مع تكون مجموعة من السحب الرعدية الممطرة.

إلى جانب ارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ويمكن أن يصل إلى أعلى من مترين مع تكون بعض السحب الرعدية الممطرة، وحالة البحر هي خفيف إلى متوسط الموج ويصل إلى مائج إلى جانب تكون السحب الرعدية الممطرة كذلك.

يتوقع المركز الوطني للأرصاد في المملكة العربية السعودية في كل يوم حالة الطقس في مختلف مناطق المملكة ويقوم بالإعلان عنها من أجل تحذير المواطنين من الحالات الخطرة.