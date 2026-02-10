اليوتيوبر الأكثر متابعة "MrBeast" يوسع إمبراطوريته ويستحوذ على تطبيق الخدمات المالية "Step"

أعلنت “Beast Industries”، الشركة التي أسسها اليوتيوبر الشهير “جيمي دونالدسون” (MrBeast)، استحواذها على تطبيق الخدمات المالية “Step” الموجّه للمستخدمين الشباب، وفق بيان صحفي صدر اليوم الإثنين، دون الكشف عن قيمة الصفقة.

وقال “دونالدسون” إن الخطوة تعكس تجربته الشخصية حين نشأ دون إرشاد مالي، موضحا أنه يريد تمكين ملايين الشباب من أساسيات مثل الاستثمار وبناء السجل الائتماني وإدارة المال.

وتهدف الصفقة إلى دمج فريق “Step” التقني ومنتجه المالي مع جمهور “Beast Industries” العالمي ومبادراتها الخيرية، لتوسيع الوصول إلى أدوات الصحة المالية والتعليم المالي، خاصة للفئات الأصغر سنا.

I'm so excited to share that we are acquiring the financial services app, @step



Nobody taught me about investing, building credit, or managing money when I was growing up. That's exactly why we’re joining forces with Step! I want to give millions of young people the financial… — MrBeast (@MrBeast) February 9, 2026

من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة “Beast Industries” أن الشركة ترى أن الاستقرار المالي جزء أساسي من الرفاه العام، وأن كثيرين ما زالوا يفتقرون للأدوات والمعرفة اللازمة لبناء أمن مالي طويل الأجل.

أما “Step”، التي تجاوزت 7 مليون مستخدم، فتركّز على تقديم أدوات سهلة الاستخدام للتثقيف المالي وبناء الائتمان، وكانت قد جمعت سابقا قرابة 500 مليون دولار من مستثمرين بينهم “Stephen Curry” و”Charli D’Amelio” و”Justin Timberlake”، بحسب الرئيس التنفيذي للشركة.

وتأتي الصفقة بعد استثمار بقيمة 200 مليون دولار في “Beast Industries” من شركة “BitMine Immersion Technologies” التي تُوصف بأنها شركة خزينة للإيثيريوم، ما يلمّح إلى احتمال توسع “Beast Industries” لاحقا نحو عروض أصول رقمية بجانب الخدمات المالية التقليدية.

وتدير “Beast Industries” واحدة من أكبر قنوات يوتيوب عالميا بأكثر من 460 مليون مشترك ونحو 5 مليار مشاهدة شهرية، إضافة إلى علامة “Feastables” ومشاريع خيرية توفر عشرات الملايين من الوجبات.

