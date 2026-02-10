الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - ما هي خطوات تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم بنك الأهلي 1447

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعاملون مع البنك الأهلي السعودي والذين يريدون معرفة الخطوات التي يتم من خلالها تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم من البنك الأهلي في المملكة العربية السعودية، لذلك سوف نوافيكم كافة المعلومات المطلوبة عن الخطوات الواجب اتباعها لتحويل مديونية القرض العقاري وشروط برنامج تحويل المديونية.

خطوات تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم بنك الأهلي السعودي

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتعاملون مع البنك الأهلي السعودي والذين يريدون معرفة كيفية تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم بنك الأهلي، لذلك سوف نوافيكم كافة المعلومات المطلوبة عن الخطوات الواجب اتباعها من خلال التالي:

يجب عليك أن تقوم بالولوج إلى الصفحة الإلكترونية الرسمية للبنك الأهلي السعودي “من هنا“. يتطلب منك أن تقوم بالنقر على كلمة “خدمات التمويل الإسلامي”. يجب أن تقوم بالضغط على كلمة “برنامج تحويل المديونية”. يتطلب منك أن تقوم بالكبس على الخيار “تقديم طلب الأن” والذي سوف تجده في أسفل الصفحة. يتطلب عليك أن تقوم بتعبئة كافة البيانات المطلوبة من قبل الموقع. قم بالتحقق من أنك قمت برفع جميع الأوراق المطلوبة لإتمام العملية. حتى تقوم بإتمام تقديم طلبك أن تقوم بالنقر على كلمة “ارسال”. في حالة الموافقة على طلبك بتحويل مديونية القرض العقاري الخاص بك، سوف يقوم البنك بالتواصل معك.

شروط برنامج تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم بنك الأهلي السعودي

هناك العديد من الأشخاص في المملكة العربية السعودية الذين عليهم مديونيه القرض العقاري المدعوم والذين يريدون تحويلها ولكنهم لا يعرفون الشروط الواجب توافرها في مَن يريد تحويل تلك المديونية، لذلك سوف نوافيكم كافة المعلومات المطلوب معرفتها عن تلك الشروط في النقاط التالية:

الحد الأدنى لا يقل عن 18 عام وأن يكون لا يتخطى 60 عام، في حالة إن كان المتقدم بالطلب من المتقاعدين يجب أن يكون عُمره لا يتخطى 75 عامًا.

يتطلب على صاحب الطلب أن يكون حامل للجنسية السعودية، إذا كان المتقدم من المقيمين لابد أن يكون عامل في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتكنولوجيا أو في شركة أرامكو.

يتطلب أن يكون راتب صاحب الطلب لا يقل عن 4000 ريال سعودي.

لابد أن يكون المتقدم من المتقاعدين أو العاملين في القطاع العام أو القطاعات المعتمدة لدى البنوك.

بالنسبة للسعوديين يتطلب ألا تقل مدة الخدمة عن شهر واحد، وبالنسبة للمقيمين 3 أشهر في عملهم، وإذا كانوا في القطاع الخاص تصبح المدة 4 أشهر.

بسبب التساؤلات الكثيرة من قبل الأشخاص الذين يريدون تحويل مديونية القرض العقاري المدعوم من بنك الأهلي السعودي، فلقد وافيناكم كافة المعلومات المطلوب معرفتها عن شروط تحويل تلك المديونية وخطوات تحويل المديونية.