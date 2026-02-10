تابع الان خبر وزراء خارجية الدول العربية يحذّرون من السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - أدان وزراء خارجية المملكة العربية السعودية، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ودولة قطر، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية باكستان، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية التركية، السياسات الإسرائيلية التوسّعية في الضفة الغربية المحتلة، مؤكدين أنها تقوّض حلّ الدولتين وتهدد الاستقرار والسلام في المنطقة.

وحذّر الوزراء من استمرار الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تشمل فرض السيادة الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتوسيع الاستيطان، وتغيير الوضع القانوني والإداري للضفة الغربية، بما يؤدي إلى تهجير الفلسطينيين ويزيد من التوتر والصراع في المنطقة.

وأكد الوزراء أن هذه السياسات تشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، خاصة القرار 2334، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية لعام 2024، مشددين على بطلان أي محاولة لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، وضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي فورًا.

ودعوا المجتمع الدولي إلى ممارسة مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها وخطابها التحريضي، مؤكدين أن تحقيق حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة الدولة المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.