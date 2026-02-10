اخبار السعوديه

مركز الملك سلمان للإغاثة يُدشن عيادة متخصصة للنساء والولادة بمستشفى العودة في غزة

بيروت - نادين الأحمد - أطلق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) عيادة متخصصة في أقسام النساء والولادة بمستشفى العودة وسط قطاع غزة، بعد انتهاء أعمال ترميم المستشفى وتأهيله من الأضرار التي لحقت به خلال الأزمة الإنسانية السابقة والتي أدت إلى توقفه عن تقديم الخدمات لفترة طويلة.

وتأتي هذه المبادرة ضمن مشروع يهدف إلى ضمان الوصول وتقديم الخدمات الأساسية وتعزيز صحة الأمهات والمواليد في المناطق المتضررة، حيث يشمل المشروع ترميم ودعم أقسام النساء والولادة في ثلاثة مستشفيات رئيسية، هي مستشفى العودة، مستشفى أصدقاء المريض، ومستشفى الخير، إلى جانب تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية وضمان وصول النساء الحوامل والمرضعات إلى رعاية صحية آمنة وفعّالة.

وأعرب ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان في قطاع غزة عن تقديره الكبير للمملكة العربية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة، مشيدًا بالدور الحيوي لهذه المبادرة في إعادة تشغيل أقسام طبية أساسية، وتأثيرها المباشر على تحسين صحة الأم والطفل في القطاع.

وتواصل المملكة جهودها الإنسانية لتخفيف معاناة الفلسطينيين في قطاع غزة، من خلال تقديم خدمات طبية عاجلة ومستدامة، ودعم البنية التحتية الصحية، بما يعكس التزامها الدائم تجاه الأشقاء الفلسطينيين في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها القطاع الصحي.

باسم ربيع الجابري كاتب وصحفي سعودي يعمل ضمن فريق تحرير موقع الخليج 365، يختص بمتابعة الأخبار العربية والخليجية، ويتميز بتغطياته الموضوعية وتحليلاته السريعة للأحداث الجارية في المنطقة.

