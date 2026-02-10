تكنولوجيا: سامسونج تلمّح رسميًا إلى موعد الكشف عن سلسلة Galaxy S26

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تداولت الشائعات منذ فترة أن سامسونج تستعد للكشف عن هواتف Galaxy S26 و Galaxy S26+ و Galaxy S26 Ultra في 25 فبراير، لكن الجديد هذه المرة أن الشركة نفسها قدّمت تلميحًا شبه رسمي يؤكد هذا الموعد.

إذ نشر الحساب الرسمي لسامسونج الخليج على منصة X مسابقة جديدة، وبالاطلاع على الشروط والأحكام المرتبطة بها، يظهر تقسيم لمرحلتين لافت للنظر.

المرحلة الأولى من المسابقة تستمر «قبل حدث Galaxy Unpacked» وحتى يوم 24 فبراير، بينما تبدأ المرحلة الثانية «أثناء وبعد Galaxy Unpacked» اعتبارًا من 25 فبراير.

ورغم أن هذا لا يُعد إعلانًا رسميًا مباشرًا أو دعوة لحضور الحدث، إلا أنه يُعد مؤشرًا قويًا على صحة التسريبات السابقة. وبناءً على ذلك، يبدو أن حدث Galaxy Unpacked القادم سيُعقد فعلًا في 25 فبراير، ولم يتبقَ سوى الإعلان الرسمي من سامسونج لتأكيد الأمر بشكل نهائي.

