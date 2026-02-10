الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 06:03 مساءً - حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في السعودية من خلال منصة قوي

مكافأة نهاية الخدمة هي حق من حقوق العامل السعودي، وهي عبارة عن مبلغ من المال يدفعه صاحب العمل للعامل عند انتهاء خدمته، ويحسب هذا المبلغ بناءً على عدد سنوات الخدمة وآخر راتب للعامل أو من خلال حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في السعئودية، ويهدف نظام مكافأة نهاية الخدمة إلى توفير حماية للعامل في حالة إنهاء الخدمة، حيث يضمن له الحصول على مبلغ من المال يساعده على توفير متطلباته المعيشية بعد انتهاء الخدمة.

حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في السعودية

تعتبر مكافأة نهاية الخدمة من الحقوق الأساسية للعامل في المملكة العربية السعودية، وهي عبارة عن مبلغ مالي يدفعه صاحب العمل للعامل عند انتهاء عقد العمل، سواء كان عقد العمل محدد المدة أو غير محدد المدة، وتهدف مكافأة نهاية الخدمة إلى تعويض العامل عن الجهد والتعب الذي بذله خلال فترة عمله، كما أنها تساعده على الاستعداد لبداية جديدة في حياته المهنية، ويمكن حساب نهاية الخدمة بالطريقة التالية:

مكافأة نهاية الخدمة = (أجر العامل الأساسي + البدلات) * (عدد سنوات الخدمة * 21 أو 30)

ويمكنك حساب مكافأة نهاية الخدمة في السعودية، ومن خلال حاسبة مكافأة نهاية الخدمة المتوفرة على منصة قوي، وذلك باتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول إلى حسابك في منصة قوي من خلال الرابط التالي “من هنا“.

الذهاب إلى “وظيفتي الحالية” واختر “مكافأة نهاية الخدمة”.

املأ المعلومات المطلوبة، وتتمثل هذه التفاصيل فيما يلي:

نوع العقد: إما عقد محدد المدة أو عقد غير محدد المدة.

سبب نهاية العقد: إما استقالة أو فصل أو انتهاء العقد بالمدة المحددة.

تاريخ البدء: تاريخ بدء العمل في الوظيفة.

تاريخ الانتهاء: وهو تاريخ انتهاء العمل

إجمالي الراتب: إجمالي الراتب الشهري، بما في ذلك الراتب الأساسي والبدلات.

ستعرض الآلة الحاسبة تلقائيًا مكافأة نهاية الخدمة.

شروط استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

وفقاً لنظام العمل السعودي فإن العامل يستحق مكافأة نهاية الخدمة عند انتهاء علاقة العمل بينه وبين صاحب، سواءً كانت هذه العلاقة محددة المدة أو غير محددة المدة، ومن الشروط التي يجب توافرها ما يلي:

لا بد أن يكون العامل سعودي الجنسية أو من المقيمين في المملكة العربية السعودية.

يجب أن يكون العامل قد أكمل سنة واحدة من الخدمة الفعلية.

ينبغي أن يكون انتهاء عقد العمل بسبب من أسباب انتهاء العقد المنصوص عليها في نظام العمل السعودي.

وإذا كان انتهاء عقد العمل بسبب استقالة العامل، فعليه أن يكمل خدمة لا تقل عن سنتين متتاليتين، ولا تزيد على خمس سنوات، ليستحق ثلث المكافأة.

أما إذا زادت مدة خدمته على خمس سنوات متتالية، ولم تبلغ عشر سنوات، فيستحق نصف المكافأة. ويستحق المكافأة كاملة إذا بلغت مدة خدمته عشر سنوات فأكثر.

حالات عدم استحقاق مكافأة نهاية الخدمة

لا يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة في الحالات التالية تبعاً لنظام العمل السعودي:

إذا انتهت خدمته خلال فترة التجربة.

وعندما يتم فسخ عقد عمله بناءً على المادة (80) من نظام العمل، والتي تتضمن حالات فسخ العقد من قبل صاحب العمل بسبب إخلال العامل بالتزاماته التعاقدية أو بسبب ارتكابه لخطأ جسيم.

إذا استقال من عمله قبل إكمال عامين من الخدمة.

في حالة استقال من عمله بعد إكمال عامين من الخدمة، فيستحق ثلث المكافأة.

إذا تم فسخ عقد عمله بناءً على المادة (82) من نظام العمل، والتي تتضمن حالات فسخ العقد من قبل صاحب العمل بسبب ظروف اقتصادية طارئة.

وتحسب مكافأة نهاية الخدمة على أساس آخر أجر تقاضاه العامل، مضروبًا في عدد أيام الخدمة، وقسمة الناتج على 365 يومًا.

وفي الختام أود أن أشير إلى أن حاسبة مكافأة نهاية الخدمة في السعودية هي أداة مساعدة للعامل السعودي، حيث تساعده على حساب مكافأة نهاية الخدمة بشكل دقيق، ويمكن استخدامها من خلال إدخال المعلومات المطلوبة.