تابع الان خبر مشروع “مسام” ينزع آلاف الألغام في اليمن ويعزز سلامة المدنيين حصريا على الخليج 365

بيروت - نادين الأحمد - نجح مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام (مسام) في إزالة 3.166 لغمًا خلال الأسبوع الأول من فبراير 2026، شملت ألغامًا مضادة للأفراد والدبابات وذخائر غير منفجرة، ما يعكس جهود المملكة المستمرة لضمان سلامة المدنيين وتوفير بيئة آمنة للسكان.

وجرى نزع الألغام في عدة محافظات يمنية، ففي عدن تم تفكيك 200 لغم مضاد للدبابات و254 ذخيرة غير منفجرة، وفي الحديدة نزع الفريق 3 ألغام مضادة للدبابات وذخيرة واحدة، بينما سجلت محافظة حضرموت إزالة 619 لغمًا مضادًا للدبابات و1.613 ذخيرة غير منفجرة، وفي حجة تم انتزاع 2 لغم مضاد للأفراد و18 لغمًا مضادًا للدبابات و171 ذخيرة، كما تم نزع ألغام وذخائر في لحج، مأرب، شبوة، وتعز.

وبذلك وصل مجموع الألغام التي نزعها مشروع “مسام” منذ انطلاقه إلى 540.671 لغمًا موزعة على مختلف الأراضي اليمنية، والتي كانت تهدد حياة الأطفال والنساء وكبار السن، وتزرع الخوف في نفوس المواطنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية، عبر مركز الملك سلمان للإغاثة، جهودها الإنسانية في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع مستدام يهدف إلى حماية المدنيين وتعزيز الحياة الكريمة للأشقاء في اليمن، وتقديم الدعم الفني والخبرات المتقدمة لضمان بيئة آمنة ومستقرة.