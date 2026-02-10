كيفية تسجيل مركبة باسم طفل لا يملك رخصة قيادة: المرور يوضح

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - في حالة الرغبة في تسجيل سيارة باسم طفل لا يمتلك رخصة قيادة فيجب توخي الحذر من كافة الأمور الرسمية كي لا تتعرض لدخول السجن أو دفع غرامة مالية كبيرة، حيث قد قامت الإدارة العامة للمرور بالسعودية بتوضيح كيفية تسجيل السيارة باسم طفلك الذي لا يمتلك رخصة قيادة ولكنه يملك بطاقة هوية وطنية.

تسجيل مركبة باسم طفل

أوضحت الإدارة العامة للمرور بالسعودية أنه من الممكن القيام بتسجيل سيارة خاصة بك لكي تكون باسم طفلك بكل سهولة ومنها:

حيث أنه من غير المسموح قيادة السيارة بواسطة الشخص الاعتباري إلا بعد القيام بتحديد مفوض لكي يقوم بقيادتها.

كما يشترط على الشخص الاعتباري المفوض لقيادة السيارة أن يحمل رخصة قيادة سارية المفعول وذلك لكي يتم تأهيله على قيادة السيارة بدون مواجهة أي مخاطر فيما بعد.

من الممكن القيام بتسجيل مستخدم فعلى للسيارة وذلك مع توافر رخصة قيادة للشخص في حال إذا كان صاحب السيارة ليس لديه أي رخصة قيادة.

وفي حالة الرغبة في تسجيل أي سيارة يشترط القيام بتسجيل مستخدم فعلى يمتلك رخصة.

خطوات تسجيل مستخدم للمركبة

يوجد بعض الخطوات الواجب إتباعها لكي تتمكن من تسجيل مستخدم فعلى للسيارة، وتتمثل هذه الخطوات من خلال ما يلي:

الدخول إلى البوابة الإلكترونية التابعة لمنصة أبشر من خلال الضغط على هذا الرابط .

الدخول إلى الصفحة الخاصة بخدمات المرور الإلكترونية.

القيام بالضغط على أيقونة إضافة مستخدم للسيارة الخاصة بك.

قم بعد ذلك بتحديد نوع المستخدم.

القيام بتسجيل الهوية الوطنية الخاصة بالمستخدم الفعلي.

سيتم بعد ذلك إرسال الطلب للمستخدم الفعلي وإشعاره عبر رسالة نصية.

يقوم المستخدم الفعلي بعد ذلك بالدخول للبوابة ويرسل رده سواء كان بالقبول أو بالرفض.

الأوراق المطلوبة لإصدار الرخصة

يوجد بعض الأوراق اللازمة لإصدار رخصة القيادة ومن هذه الأوراق ما يلي: