الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 04:09 مساءً - حالة الطقس في السعودية اليوم الثلاثاء تفاصيل الرياح الضباب الحرارة والرؤية الأفقية المتوقعة

تستعرض جريدة لحظات نيوز تطورات الطقس في المملكة وسط متابعة واسعة من المواطنين والمقيمين، خاصة مع تصاعد تأثير الرياح والضباب على عدة مناطق اليوم يشهد أجواءً متقلبة تجمع بين العوالق الترابية والرطوبة العالية، ما يفرض واقعًا مختلفًا على الحركة اليومية في السطور التالية نرصد صورة شاملة لحالة الطقس، ودرجلت الحرارة، وحالة البحر، مع نصائح عملية للتعامل مع هذه الظروف التقرير يعتمد على بيانات رسمية وتحليل ميداني بسيط يساعد القارئ على فهم ما يجري دون تعقيد، مع إبراز المناطق الأكثر تأثرًا، حتى تكون مستعدًا قبل الخروج من المنزل أو التخطيط لأي مشوار ضروري اليوم.

الرياح المثيرة للأتربة وتأثيرها على المدن الشمالية والوسطى

تشير تحديثات المركز الوطني للأرصاد إلى أن رياحًا نشطة تضرب أجزاء واسعة من الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل والقصيم والرياض والمدينة المنورة هذه الرياح تحمل معها أتربة وغبارًا يحدّ من وضوح الرؤية، خصوصًا على الطرق السريعة والمناطق المفتوحة الأجواء تبدو غائمة جزئيًا في عدة مدن، ومع استمرار النشاط السطحي للرياح قد يشعر البعض ببروده مفاجئة رغم اعتدال الحرارة نهارًا، وهو ما يتطلب انتباهًا إضافيًا أثناء القيادة.

نقاط توضيحية سريعة:

عوالق ترابية واضحة في المناطق الوسطى.

انخفاض مؤقت في مدى الرؤية الأفقية.

رياح متقطعة قد تشتد فجأة.

يُفضّل تثبيت الأغراض الخارجية.

مرضى الربو يتجنبون الخروج الطويل.

القيادة ببطء مع ترك مسافات أمان.

الضباب الليلي والصباحي على السواحل وارتفاع نسب الرطوبة

الظاهرة الأبرز اليوم هي الضباب الكثيف على الأجزاء الساحلية من المنطقة الشرقية، خاصة في الدمام حيث تقترب الرطوبة من 100% كما يمتد الضباب ليلًا إلى أجزاء من مكة المكرمة والباحة وعسير وجازان هذا المشهد يخلق أجواء رطبه جدًا وقد يصل أحيانًا إلى شبه انعدام الرؤية، ما يستدعي الحذر الشديد خلال ساعات الفجر والصباح الباكر، خصوصًا على الطرق الساحلية والجبلية.

أهم الملاحظات:

ضباب كثيف بالسواحل الشرقية.

رطوبة مرتفعة جدًا جنوبًا.

رؤية ضعيفة قبل الشروق.

تشغيل أنوار الضباب للمركبات.

تجنب السرعات العاليه.

متابعة التنبيهات الجوية أولًا بأول.

درجات الحرارة المتباينة بين مكة وطريف وكيفية الاستعداد اليومي

تسجل مكة المكرمة وجدة أعلى درجات حرارة عظمى تصل إلى 33 درجة، بينما تنخفض في طريف إلى نحو 22 درجة فقط الصغرى تتراوح بين 6 درجات في السودة و23 درجة في جازان والقنفذة هذا التباين الكبير خلال اليوم الواحد يفرض نمط ملابس مرن، ويجعل التخطيط المسبق ضرورة، خاصة لمن يعملون في الهواء الطلق أو يسافرون لمسافات طويلة بين المناطق.

إرشادات عملية:

ارتداء طبقات ملابس قابلة للتخفيف.

شرب مياه كافية رغم الجو الغائم.

حماية الأطفال وكبار السن من التغيرات المفاجئة.

حمل معطف خفيف مساءً.

تجنب التعرض المباشر للغبار.

ترتيب المواعيد خارج أوقات الضباب.

حالة البحر الأحمر والخليج العربي وفرص الأنشطة البحرية

على صعيد الملاحة، يبقى البحر الأحمر خفيف الموج مع رياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية، وارتفاع موج يتراوح بين نصف متر ومتر، ما يسمح بأنشطة بحرية مستقرة نسبيًا أما الخليج العربي فيشهد موجًا خفيفًا إلى متوسط شمالًا وأوسطًا، مع ضرورة الانتباه للضباب الكثيف على السواحل الشرقية هذه الأجواء مناسبة للصيد والتنزه البحري، بشرط الالتزام بتعليمات السلامة ومراقبة الرؤية باستمرار.

تفاصيل بحرية مختصرة:

البحر الأحمر: خفيف الموج.

الخليج العربي: خفيف إلى متوسط.

رياح معتدلة السرعة.

موانئ تعمل بصورة طبيعية.

الحذر من الضباب الساحلي.

متابعة نشرات الملاحة قبل الإبحار.

في المحصلة، يحمل طقس اليوم مزيجًا من الرياح والضباب والتقلبات الحرارية التي تتطلب وعيًا أكبر أثناء التنقل والعمل الالتزام بتعليمات السلامة، وتخفيف السرعة، ومراقبة الأحوال الجوية يساعد على تقليل المخاطر المحتملة لا تتجاهل العوالق الترابية أو الرؤية الضعيفة، وخذ وقتك في الصباح الباكر تابع التحديثات الرسمية باستمرار، وشارك هذه المعلومات مع أسرتك وأصدقائك، فالحذر اليوم يوفّر عليك الكثير غدًا.