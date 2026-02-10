بعد اعتذار رسمي من أستراليا.. السعودية تتربع على عرش المشهد الرياضي بقيامها باستضافة كأس العالم 2034

الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 02:19 مساءً - الرئيسيةاخبار السعوديةبعد اعتذار رسمي من أستراليا.. السعودية تتربع على عرش المشهد الرياضي بقيامها باستضافة كأس العالم 2034

أعلن الاتحاد الأسترالي عن عدم تقديم أي طلب لاستضافة كأس العالم 2034 وذلك من خلال بيان رسمي أوضحت فيه أنه لا يتم تقديم طلب لاستضافة كأس العالم وهذا يجعل المملكة العربية السعودية هي الوحيدة الموجودة في المنافسة كأقوى مرشح للقيام بتنظيم المونديال وهذا بعد تصريح ذلك الإعلان حيث أن المملكة العربية السعودية أبدت رغبتها بالفعل في الاستضافة وصرحت بأنها تعتزم تنفيذ خطة مميزة من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم حتى يتمكنوا من استغلال كافة القدرات والموارد المتاحة للحصول على تجربة مميزة وعالمية لكافة الجماهير لهذا الحدث العالمي.

مونديال 2026 يعزز فرص السعودية لاستضافته في 2034

أوضح رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا سعادتهم بعد إقرار مجلس الاتحاد بأمر مونديال 2034 بأنه من المتوقع في المملكة العربية السعودية وذلك بعد استضافة بطولة 2030 في أوروبا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية فسوف يتم استبعادهم في استضافة البطولات التالية وذلك من خلال مرور 4 أعوام عملا بمبدأ التناوب بين كل القارات وبالرغم من وجود إمكانية مونديال 2034 في أستراليا وخصوصاً بعد أن ظهر الاتحاد الأسترالي لكرة القدم اهتماماً لهذا الامر إلا أنه أمر غير مرجح حيث أن دورة الألعاب الأوروبية 2032 سوف تقام في بريسبان وبهذا الأمر سوف تبقى قارة آسيا هي أكثرهم تأهل لإتمام استضافة مونديال 2034 والتي بها المملكة العربية السعودية التي قامت بتقديم عرضها رسمي لاستضافة مونديال 2034 وفي نفس اليوم الذي قام مجلس الفيفا إعلان عن إقامة كأس العالم 2030 في القارات الثلاث أمريكا الجنوبية وأوروبا وأفريقيا.

إعلان المملكة العربية السعودية عن استضافتها لمونديال 2034

جاء ملف استضافة كأس العالم 2034 الصفحات الرسمية في كافة وسائل الإعلام السعودية حيث صرح وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل آل سعود بالعديد من التصريحات حيث أن قال الفوز بكأس العالم لعام 2034 سوف يكون حجر أساس المهم في تحول البلاد وذلك باعتبار المملكة العربية السعودية بلد طموح برحب بجميع الألعاب الرياضية فأعتقد أن استضافة كأس العالم لكرة القدم هي الخطوة التالية الطبيعية في رحلتنا في عالم كرة القدم.