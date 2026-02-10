شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع الجنيه الإسترليني مع تركّز الأنظار على السياسة البريطانية والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم •الدولار الأمريكي يحاول التعافي في سوق الصرف الأجنبي

•السوق في انتظار أدلة جديدة حول مسار الفائدة الأمريكية



تراجعت أسعار الذهب بأكثر من 1% بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء لتتداول دون حاجز 5,000 دولاراً للأونصة ،في طريقها صوب تكبّد أول خسارة خلال الثلاثة أيام الأخيرة ، تحت ضغط انتعاش مستويات الدولار الأمريكي قبيل صدور بيانات اقتصادية هامة من الولايات المتحدة.



ستوفر سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية الحاسمة أدلة قوية حول مسار أسعار الفائدة لمجلس الاحتياطي الفيدرالي خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الأسواق لا تزال تستبعد خفضها في مارس المقبل.



نظرة سعرية

•أسعار الذهب اليوم:انخفضت أسعار معدن الذهب بنسبة 1.4% إلى (4,987.68$) ، من مستوى افتتاح التعاملات عند (5,058.68$) ، وسجلت أعلى مستوي عند (5,076.01$).



•عند تسوية الأسعار يوم الاثنين، حققت أسعار الذهب ارتفاع بنسبة 1.9% ،في ثاني مكسب يومي على التوالي ،بدعم هبوط مستويات الدولار الأمريكي.



الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الثلاثاء بأكثر من 0.1% ،ضمن محاولات التعافي من أدنى مستوى في أسبوعين ،عاكساً انتعاش مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات العالمية.



بخلاف نشاط عمليات الشراء من مستويات منخفضة ،يأتي هذا الانتعاش فى مستويات الدولار الأمريكي ،مع عزوف المستثمرون عن بناء مراكز بيعية جديدة قبيل صدور سلسلة من البيانات الاقتصادية الهامة من الولايات المتحدة.



الفائدة الأمريكية

•صرحت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو، ماري دالي، يوم الجمعة، أنها تعتقد أن خفض سعر الفائدة مرة أو مرتين إضافيتين قد يكون ضروريًا لمواجهة ضعف سوق العمل.



•وفقًا لأداة "فيد ووتش" التابعة لمجموعة‎‎‎‎‏"CME‏‎"‎‏ : تسعير احتمالات الإبقاء على أسعار الفائدة الأمريكية دون أي تغيير في اجتماع مارس مستقر عند 83% ،و تسعير احتمالات خفض أسعار الفائدة بنحو 25 نقطة ‏أساس عند 17%.



•ومن أجل إعادة تسعير تلك الاحتمالات ،يتابع المستثمرون عن كثيب صدور المزيد من البيانات الاقتصادية من الولايات المتحدة ،بالإضافة إلى متابعة تعليقات مسؤولي مجلس الاحتياطي الفيدرالي.



•تصدر في وقت لاحق اليوم مبيعات التجزئة الأمريكية ،ويصدر غداً الأربعاء تقرير الوظائف المؤجل ،و يوم الخميس تصدر طلبات إعانة البطالة ،ويوم الجمعة تصدر بيانات التضخم الرئيسية لشهر يناير.



•قال كيفن هاسيت، المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض، يوم الاثنين، إن مكاسب الوظائف في الولايات المتحدة قد تكون أقل في الأشهر المقبلة بسبب تباطؤ نمو القوى العاملة وارتفاع الإنتاجية.



توقعات حول أداء الذهب

قال المحلل الاستراتيجي لأسواق المال "إيليا سبيفاك": "إن الحرب الباردة والمنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين لن تنتهي على الأرجح لسنوات قادمة... لذا فنحن أمام وضع يتمتع فيه الذهب بميل تصاعدي عام، والسؤال الآن هو إلى أي مدى ستؤثر توقعات السياسة النقدية قصيرة الأجل للاحتياطي الفيدرالي.



وأضاف سبيفاك: أن سعر الذهب يتراجع إلى مستوى 5,000 دولار للأونصة من نطاقاته السعرية العليا والدنيا، بينما يُظهر سعر الفضة تقلبات أكبر في التداولات المضاربية.



صندوق ‏SPDR

حيازات الذهب لدى صندوق ‏SPDR Gold Trust‏ اكبر صناديق المؤشرات العالمية ‏المدعومة ،زادت يوم الاثنين بنحو 3.43 طن متري،ليرتفع الإجمالي إلى 1,079.66 طن متري ،مرتداً من إجمالي 1,076.23 طن متري"الذي يعد أدنى مستوى منذ 15 يناير الماضي".



نظرة فنية

سعر الذهب يجني أرباحه - توقعات اليوم – 10-02-2026