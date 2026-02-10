الرياض - ياسر الجرجورة في الثلاثاء 10 فبراير 2026 03:03 مساءً - يسأل الجميع عن معروض للديوان الملكي 1447 كيف اكتبه وما هي طريقة تقديمه ورفعه للديوان وهذا لأن الديوان الملكي واحد من أهم الخدمات الحكومية في المملكة العربية السعودية، ويعمل على تقديم كل الخدمات للمواطنين، ومن خلاله يمكن للمواطن طرح ما يواجه من مشكلات، لذلك سوف نعرض لكم من خلال موقع لحظات نيوز بعض المعلومات عن معروض للديوان الملكي.

كيف اكتب معروض للديوان الملكي

يعتبر المعروض الموجه إلى الديوان الملكي من أهم الأشياء التي يجب الاهتمام بها، وهذا لأنه يرسل إلى جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين، لذلك عليك اتباع النصائح التالية حتى تتمكن من كتابة المعروض بشكل جيد:

عليك أن تبدأ الخطاب بتحية موجه إلى صاحب السمو وخادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ومعالي وزير الديوان الملكي، ويشغل هذا المنصب حاليًا معالي الأستاذ فهد العيسى.

ثم عليك أن تذكر سبب إرسال المعروض، وأن تشرحه ببساطة ووضوح.

تأكد من إرفاق كل المستندات التي تظهر حاجتك للدعم.

اكتب طريقة من أجل التواصل، مثل رقم الهوية أو الرقم القومي أو رقم الهاتف.

ثم الختام من خلال السلام والتحية.

معروض للديوان الملكي

نعرض لكم الآن معروض جاهز حتى يتم رفعه إلى الديوان الملكي:

بسم الله الرحمن الرحيم

جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز خادم الحرمين الشريفين تحية طيبة وبعد:

أنا الموقع أدناه، (اسمك)، أتقدم بأعظم احترام وتواضع إلى جلالتكم الملكي، خادم الحرمين الشريفين.

أنا أكتب هذا الطلب بقلب مليء بالأمل والتقدير للدعم الكبير الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها في جميع الأوقات، وجلالتكم تعبرون دائمًا عن رعايتكم واهتمامكم برفاهية مواطنيكم، وهذا هو السبب فيما أتوجه إليكم بهذا الطلب.

[وصف موجز وواضح للوضع الذي يستدعي هذا الطلب]

أنا بحاجة ماسة إلى المساعدة المالية لتجاوز هذه الصعوبات وتحقيق آمالي وأهدافي، وأتعهد بأن استخدام هذه المساعدة سيكون لأغراض شريفة وضمن الأطر القانونية.

أنا مستعد لتقديم جميع الوثائق والمعلومات الإضافية التي تطلبونها لمعالجة هذا الطلب بشكل صحيح. آملًا من جلالتكم أن تنظروا في هذا الطلب بعين الرحمة والإحسان وتقديم الدعم الذي سيساعدني على تحسين وضعي وتحقيق أهدافي. شاكرًا جلالتكم مرة أخرى على كل ما تقدموه من رعاية ودعم للمواطنين وللمملكة العربية السعودية.

مع فائق الاحترام والتقدير.

الاسم:

الرقم القومي:

رقم الهاتف:

التوقيع:

التاريخ:

طريقة تقديم المعروض ورفعه للديوان

بعد أن تكتب المعروض الخاص بك، عليك أن تتأكد من إرساله إلى الهيئات المختصة في الديوان الملكي، وهذا من خلال الخطوات التالية:

عليك الدخول على منصة برقيتي “من هنا“. انقر على إرسال برقية. ثم عليك إدخال رقم الهوية. بعدها تأكد من إدخال المعلومات الشخصية في الأماكن المخصصة لها. عليك كتابة الأسم ثلاثي والبريد الإلكتروني والمنطقة والمدينة. انقر على حفظ بياناتي. سوف يتم إرسال كود على الهاتف، عليك أن تضعه في المكان المخصص له. بعدها اكتب رقم الجوال ورمز التحقق ثم انقر على تأكيد البيانات. عندها سوف تدخل إلى صفحة البرقية، وعليك أن تقرأ الشروط والأحكام وتوافق عليها. ثم اختر نوع الخدمة. حدد الجهة المراد الإرسال إليها وهي الديوان الوطني. ضع صورة من الهوية، والنماذج الجاهزة. اكتب نموذج البرقية. لا تنسى المرفقات.

من خلال تطرقنا للحديث عن معروض للديوان الملكي 1447 كيف اكتبه وما هي طريقة تقديمه ورفعه للديوان، تعرفنا على الكثير من المعلومات حول الديوان الملكي، وأنه يوفر أكثر من طريقة حتى يتمكن كل المواطنين من التواصل معه وطرح ما يزعجهم.