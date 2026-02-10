تكنولوجيا: تيكنو تستعد لكشف سلسلتي Camon 50 وPova 8 رسميًا خلال مؤتمر MWC

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - كشفت تيكنو اليوم عن نيتها الإعلان رسميًا عن سلسلتي Camon 50 وPova 8 خلال فعاليات مؤتمر Mobile World Congress 2026، الذي يُقام في مدينة برشلونة الإسبانية خلال الفترة من 2 إلى 5 مارس.

وخلال مشاركتها في المعرض، ستركّز تيكنو على ما تصفه بريادة الأجهزة العملية المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب بناء منظومة متكاملة من تقنيات AI، واستعراض تصاميم وأشكال مبتكرة للأجهزة المستقبلية.

وتُعد سلسلة Camon 50 خط التصوير الرائد لدى تيكنو، حيث ستقدّم تجربة تصوير متطورة تعتمد على التعرّف الذكي على المشاهد، وتحسينات كبيرة في المعالجة، مع مرونة إبداعية أوسع للمستخدمين، وفقًا لما جاء في البيان الرسمي.

وإلى جانب قدرات الكاميرا، ستضم السلسلة مجموعة من مزايا الذكاء الاصطناعي العملية التي تهدف إلى تحسين إنشاء المحتوى وإدارة المهام اليومية، لتقديم تجربة استخدام أكثر ذكاءً وشمولية.

في المقابل، تأتي سلسلة Pova 8 لتوازن بين الأداء والتصميم، إذ تجمع بين مظهر مميز، وبطارية طويلة العمر، وأداء سلس في مختلف الاستخدامات. وتستهدف هذه الهواتف المستخدمين الباحثين عن الاعتمادية مع لمسة عصرية في التصميم.

إلى جانب الهواتف الذكية، تخطط تيكنو لعرض مجموعة من الحواسب والأجهزة اللوحية والإكسسوارات الذكية، بالإضافة إلى نماذج وتصاميم مستقبلية وتقنيات تجريبية، من شأنها تقديم لمحة عن مستقبل التصوير، وطرق التفاعل، وأشكال الأجهزة القادمة.

المصدر