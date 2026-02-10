تكنولوجيا: تسريب مواصفات سماعات Sony WF-1000XM6 يكشف ترقيات ملحوظة مقارنة بالجيل السابق

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد سوني للإعلان رسميًا عن سماعات WF-1000XM6 في 12 فبراير، وقبل موعد الإطلاق ظهر تسريب جديد يكشف أبرز المواصفات والترقيات المنتظرة.

بحسب التسريب، تعتمد السماعات على معالج QN3e الجديد، والذي يُقال إنه أسرع بثلاث مرات مقارنة بالمعالج المستخدم في WF-1000XM5.

كذلك، تُزوّد السماعات بثمانية ميكروفونات تكيفية بواقع أربعة في كل سماعة، بدلًا من ستة ميكروفونات في الجيل السابق، ما يعزز أداء عزل الضوضاء وجودة المكالمات.

إلى جانب ذلك، تحصل WF-1000XM6 على مشغلات صوتية جديدة، مع دعم تقنيات LDAC وDSEE Extreme، بالإضافة إلى معادل صوتي بعشرة نطاقات، ودعم Auracast، وMultipoint، وFast Pair، وSwift Pair.

أما من حيث البطارية، فتصل مدة التشغيل إلى 8 ساعات مع السماعات، بينما توفر حافظة الشحن شحنتين إضافيتين ليصل الإجمالي إلى 24 ساعة. كما تأتي السماعات بمعيار IPX4 لمقاومة رذاذ الماء.

وعلى صعيد الراحة والاستخدام، تُحسّن سوني من التصميم ergonomics وتدفق الهواء، مع إضافة اختبار ملاءمة مدمج داخل التطبيق.

كذلك تدعم السماعات تقنية 360 Reality Audio مع تتبع حركة الرأس، ووضعًا ذكيًا للصوت المحيط بثلاثة أوضاع تلقائية. وفي الحافظة، توفر الشركة أربع مقاسات مختلفة من أطراف الأذن لتناسب مختلف المستخدمين.

المصدر