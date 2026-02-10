تكنولوجيا: سوني تؤكد موعد مؤتمر State of Play القادمة في منتصف فبراير

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أكدت شركة سوني أن مؤتمر “State of Play” القادم سينعقد في 12 فبراير في تمام الساعة 14:00 بتوقيت المحيط الهادئ / 17:00 بتوقيت شرق الولايات المتحدة / 23:00 بتوقيت وسط أوروبا الصيفي، ومع مدة متوقعة تبلغ 60 دقيقة، يعد هذا المؤتمر واحداً من أطول مؤتمرات State of Play، وتقول سوني إن الحدث سيضم مزيجاً من عناوين الطرف الأول والطرف الثالث، والتي نأمل أن تشمل لعبة Bloodborne.

ومن المرجح أن تتصدر العروض حصريات بلاي ستيشن المنتظرة بشدة، مثل Marvel’s Wolverine ولعبة Naughty Dog الجديدة Intergalactic: The Heretic Prophet وربما المزيد من Saros، كما قد تحصل لعبة Marathon المتعثرة من Bungie على بعض وقت العرض ونأمل في الحصول على تاريخ إصدار، بالإضافة إلى نسخة الحاسب الشخصي من Death Stranding 2. وكانت هناك همسات حول لعبة God of War جديدة، والآن سيكون وقتاً مناسباً للكشف عنها، وقد يحصل مالكو جهاز بلاي ستيشن 5 برو أيضاً على بعض الإعلانات المتعلقة بتقنية PSSR 2.0.

ولا يكتمل أي حدث لشركة سوني بدون النسخ المجددة (Remakes) والمحسنة (Remasters)، لذا يمكننا توقع رؤية القليل منها ضمن المزيج، وقد تضمنت مؤتمرات State of Play القليلة الماضية كشفاً سرياً عن الأجهزة، مثل مكبرات الصوت اللاسلكية Pulse Elevate وشاشة ألعاب بتردد 240 هرتز، ولم يتم تحديد سعر أو تاريخ إصدار لأي منهما، ويمكن لسوني طرحهما بشكل مفاجئ جنباً إلى جنب مع قطعة ثالثة من الأجهزة تحمل علامة بلاي ستيشن التجارية.

المصدر: