تكنولوجيا: يوتيوب ميوزيك يفرض قيودًا جديدة على عرض كلمات الأغاني للحسابات غير المدفوعة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تواصل جوجل تشديد القيود على مزايا يوتيوب، مع نقل المزيد منها إلى الاشتراك المدفوع. فبعد إغلاق ثغرات تشغيل المقاطع في الخلفية، تتجه الشركة الآن إلى تقييد عرض كلمات الأغاني داخل YouTube Music وجعلها حصرية لمشتركي Premium.

وكشفت منشورات متعددة على منتدى r/YoutubeMusic في ريديت عن ظهور تنبيه جديد داخل واجهة التطبيق يقول: لديك X مرات متبقية لعرض كلمات الأغاني، افتح الميزة مع Premium، حيث يبدأ العداد من 5 ويتناقص مع كل مرة يضغط فيها المستخدم على تبويب كلمات الأغاني.

ويعني ذلك عمليًا أن YouTube Music يسمح بعرض عدد محدود فقط من كلمات الأغاني للحسابات المجانية، قبل أن يطلب الاشتراك المدفوع للاستمرار.

ولم تأتِ هذه الخطوة من فراغ، إذ بدأت ملامحها في الظهور منذ سبتمبر الماضي، عندما أبلغ عدد محدود من المستخدمين عن رسالة تطالبهم بالترقية إلى Premium لعرض كلمات الأغاني. في ذلك الوقت، بدا الأمر وكأنه اختبار محدود. أما الآن، ومع اتساع نطاق ظهور الرسالة، فيبدو أن جوجل اعتمدت السياسة الجديدة بشكل أوسع.



ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، إلا أن سوابق جوجل تشير إلى أن التأكيد الرسمي قد يأتي بعد أيام من تطبيق التغيير فعليًا، كما حدث سابقًا مع ميزة التشغيل في الخلفية.

يُذكر أن اشتراك YouTube Music Premium يبلغ 11 دولارًا شهريًا في الولايات المتحدة، بينما يمكن الحصول عليه ضمن اشتراك YouTube Premium مقابل 14 دولارًا شهريًا، والذي يوفّر أيضًا إزالة الإعلانات وتشغيل الفيديوهات في الخلفية. أما في أوروبا، فتختلف الأسعار حسب الدولة.

