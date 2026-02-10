تكنولوجيا: سامسونج تكشف عن هاتف Galaxy F70e بتشطيب جلدي و6 سنوات من التحديثات

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - نادراً ما تجرب سامسونج مواد مختلفة لهواتفها، حيث تلتزم غالباً بالزجاج أو البلاستيك، ولكنها تعلن بين الحين والآخر عن هاتف ذكي بتشطيب جلدي، ويُعد Galaxy F70e أحدث طراز ينطلق بظهر من الجلد، وسيكون متاحاً للشراء في الهند في وقت لاحق من هذا الشهر. وقد قامت سامسونج بتوسيع سلسلة “Galaxy F” المصنوعة في الهند بإضافة هذا الطراز الجديد، الذي ينضم إلى قائمة سامسونج القصيرة للغاية من الأجهزة ذات التشطيب الجلدي.

ورغم الرقم الكبير في الاسم، إلا أن Galaxy F70e يعد هاتفاً اقتصادياً بناءً على مواصفاته وسعره، حيث يأتي بشاشة LCD مقاس 6.7 بوصة بدقة +HD (1600 × 720) ومعدل تحديث 120 هرتز، مع سطوع يصل إلى 800 شمعة. ويعمل الهاتف بمعالج MediaTek Dimensity 6300 مقترناً بذاكرة وصول عشوائي (RAM) سعة 4 أو 6 جيجابايت، وتبلغ سعة التخزين 128 جيجابايت في كلا الإصدارين، مع وجود فتحة بطاقة microSD تسمح للمستخدمين بإضافة ما يصل إلى 2 تيرابايت من التخزين الإضافي. أما بالنسبة للكاميرات، فيحتوي F70e على كاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، بينما تضم الجهة الخلفية مستشعراً رئيسياً بدقة 50 ميجابكسل وكاميرا عمق بدقة 2 ميجابكسل.

وقد زودت سامسونج هاتف Galaxy F70e ببطارية ضخمة سعة 6,000 مللي أمبير في الساعة، تدعي الشركة أنها توفر ما يصل إلى يومين من الاستخدام بشحنة واحدة، مع دعم الشحن السلكي السريع بقدرة 25 واط، ولكن سيتعين عليك توفير الشاحن الخاص بك. ويتميز الهاتف أيضاً بتصنيف IP54 لمقاومة الغبار والماء، ومقبس صوت، وبلوتوث 5.4، ودعم لـ 12 نطاقاً من شبكات الجيل الخامس (5G). ويأتي Galaxy F70e بواجهة One UI 8 المستندة إلى نظام Android 16، وتقول سامسونج إن الهاتف سيتلقى 6 سنوات من تحديثات نظام التشغيل وتحديثات الأمان.

ويتوفر الهاتف بألوان الأخضر والأزرق بسعر يبدأ من 12,999 روبية هندية (حوالي 143 دولاراً)، وسيكون متاحاً للشراء بدءاً من 17 فبراير.